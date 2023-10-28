خليكي لهلوبة.. وصفة جهنمية ومضمونة 100% هتقضي على زفارة الفراخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الفراخ من اللحوم التي نقوم بشرائها اكثر من اي نوع لحوم اخرى لانها من الوجبات سريعة الطبخ مليئة بعناصر البروتين و نستطيع ان نقدمها بأكثر من طريقة وشكل وتستطيع أن تكفي جميع أفراد القرصة الاسره ولكن تحتوي على زفارة شديدة من الصعب التخلص منها لذلك تبحث جميع النساء عن افضل طريقه سهله للقضاء على زفرة الفراخ بدلا من الطرق التقليدية التي تلاحظ بوجود الزفاره عالقه بالايدي بعدها وهذا ما سوف نوضحه اليكم عبر هذا المقال اليكم افضل طريقة التخلص من اي رائحه زفاره الفراخ.

استخدام الليمون وأهميته في تنظيف الفراخ

يعتبر الليمون من الأطعمة المفيدة للجسم حيث أنه يحتوي على رائحة نفاذة تقضي على أي رائحة زفارة موجودة في الفراخ او الاسماك او غيره فهو مطهر طبيعي يقتل البكتيريا علاقة بالايدي او في اللحوم ويمكن استخدام الليمون بشكل آمن في إزالة أي رائحة زفرة من أي طعام بالاضافة الى انه يعطي طعم ومزازة مميزة لجميع الاطعمه.

استخدام الملح والدقيق في تنظيف الفراخ

يمكنك عمل خليط من الملح والدقيق بعد غسل الفراخ بالماء العادي حتى تحصلي على فراخ نظيفة وخاليه من اي رائحه او زفاره وذلك عن طريق فرك كل جزء من الفرخه بكمية من الملح والدقيق ثم شطفها جيدا مع وضعها في إناء مناسب بها كمية من الماء وملعقة كبيرة من الملح مع ملعقة من الدقيق والخل وانقعى جميع اجزاء الفرخه في هذا المحلول الرائع وسوف تنبهري من الرائحه والطعم اللذيذ للفراخ وعدم وجود اي رائحه كريهه.