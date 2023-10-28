تعرف على الطرق العلاجيه للفشل الكلوي.،،

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يأتي الفشل الكلوي على رأس الأمراض المزمنة المثيرة للقلق التي تصيب الكُلى، والذي يتطلب طرق علاجية خاصة تساعد المريض على التعايش مع هذا الأمر. نجد على الجانب الآخر أن الالتزام بالعلاج الذي يقره الطبيب تبعًا لنوع الفشل الكلوي وحالة المصاب، يدعم حالة المريض ويساعده في مواصلة حياته بصورة طبيعية. فما هي طرق علاج الفشل الكلوي، وهل يؤدي هذا المرض إلى الوفاة هذا ما سنوضحه في المقال التالي.

ما طرق علاج الفشل الكلوي؟ ينقسم الفشل الكلوي إلى نوعين، فشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن، سنوضح علاج كل نوع فيما يلي:

. علاج الفشل الكلوي الحاد تشمل طرق علاج الفشل الكلوي الحاد واحدةً أو أكثر من الطرق المذكورة:

تغيرات في النظام الغذائي: يتضمن هذا التغيير تقليل الأملاح و البوتاسيوم في الطعام؛ لتقليل الحمل على الكُلى، ومنحها فرصة للشفاء. محاليل الجفاف: يحتاج المريض في بعض حالات الفشل الكلوي الحاد أن يستعين بمحاليل الجفاف. العلاج الدوائي: قد يصف الطبيب بعض الأدوية التي تعمل على تنظيم مستوى البوتاسيوم والفسفور في الدم. لا تساعد هذه الأدوية في شفاء الكلى، لكنها تقلل من مضاعفات الفشل الكلوي. علاج سبب القصور الحاد، مثل علاج ارتفاع ضغط الدم الشديد. الغسيل الكلوي فترة مؤقتة حتى تلتئم الكلى.

2. علاج الفشل الكلوي المزمن يحتاج المريض إلى تدخل صارم لعلاج الأمراض المزمنة الأخرى المسببة للكلى مثل:

علاج ارتفاع ضغط الدم. الاعتماد على الأنسولين إذا كان المريض يعاني من داء السكري، لتصل نسبة السكر في الدم إلى 7. الاعتماد على نظام غذائي سليم منخفض البروتينات والأملاح. علاج زلال البول. التدخل بأدوية مثبطة للمناعة مثل الكورتيزون، إذا كان المريض يعاني من أمراض المزمنة. إذا لم تتحسن حالة المريض، يلجأ الأطباء إلى الوسائل التالية: الغسيل الكلوي. زراعة الكُلى. أولا: الغسيل الكلوي يساعد الغسيل الكلوي المريض على ممارسة حياته بشكل طبيعي، لكن يجب عليه الالتزام بموعد الجلسات وعدم إهمالها، لأن تراكم السموم داخل الجسم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تنتهي بوفاة المريض.

يوجد نوعان من الغسيل الكلوي:

1. غسيل كلوي عن طريق الدم Hemodialysis:

تعتمد هذه الطريقة على وجود جهاز خارجي، وفلتر لإزالة الفضلات والمياه الزائدة من الدم.

أثناء الجلسة يمر دم المريض على الجهاز من خلال أنبوب معقم متصل بالفلتر للتخلص من الفضلات، ثم يعود الدم المُنقى مرة أخرى إلى المريض.

يخرج الدم من الجسم من خلال وعاء دموي يقع بين الوريد والشريان في ذراع أو قدم المريض.

تُجرى هذه الطريقة في وحدات غسيل الكُلى المُجهزة لاستقبال المرضى، وعادة ما يحتاج المريض إلى 3 جلسات أسبوعيًا بفارق يوم بين كل جلسة وأخرى. فتكون الجلسات أيام السبت، الأثنين، والأربعاء على سبيل المثال.

أثناء الجلسة:

يُسجل وزن المريض قبل بداية كل جلسة، لمعرفة حجم السوائل المتراكمة في الجسم. يجلس المريض على كرسي الغسيل الخاص به. يُعقم مكان إدخال الأنبوب الخاص بالغسيل. تُجرى عملية الغسيل عن طريق أنبوبتين، واحدة مسئولة عن توصيل الدم المُحمل بالفضلات إلى الجهاز، والثانية لإعادة الدم النظيف إلى الجسم. تتراوح مدة الجلسة بين 2.5 إلى 4.5 ساعات ونصف، يتم خلالها الاطمئنان على معدل ضغط المريض، والتأكد من أن الجهاز يعمل بالكفاءة المطلوبة لإزالة كمية السوائل المراد التخلص منها. يمكن للمريض أن يقضي وقته في القراءة أو مشاهدة التلفاز، أو حتى النوم أثناء الجلسة. 2. غسيل الكلى البريتوني Peritoneal Dialysis:

تحتاج هذه الطريقة إلى تعاون المريض وحرصه على إتمام الجلسات بدقة. تعتمد فكرة هذه الطريقة على استخدام الغشاء البريتوني المحيط بتجويف البطن كفلتر لتنقية الدم من الفضلات، عن طريق حقن بطن المريض بسائل من خلال قسطرة، يقوم هذا السائل بتنقية الدم حول الأمعاء. تُستخدم عدة محاليل مختلفة خلال هذه الطريقة، حتى يتخلص الجسم من الفضلات والمياه الزائدة. يختار المريض الطريقة التي يفضلها في إجراء الغسيل، ويساعده الطبيب في هذا القرار. ثانياً: زراعة الكلى تُعد عمليات زراعة الكُلى من العلاجات الواعدة للحالات المتأخرة لمرض الفشل الكلوي، وتعتمد على زراعة كُلى سليمة يأخذها الجراح من متبرع، ويزرعها في جسد المريض بعد تهيئة الجسم لعدم رفضها.

يستطيع المريض والمتبرع كلاهما أن يحيا حياة طبيعية بواسطة كلية واحدة.

توفر زراعة الكُلى للمريض حياة أفضل، ومتوسط عمر أعلى، إلى جانب أنها قد تكون أقل تكلفة من جلسات الغسيل على المدى البعيد. لكنها لا تلائم جميع المرضى، إذ لا يمكن إجراءها في هذه الحالات:

المرضى الطاعنين في السن. أصحاب أمراض القلب الخطيرة. مرضى الأورام السرطانية. أصحاب الأمراض العقلية. ما علامات الشفاء من الفشل الكلوي؟ تظهر أعراض التعافي من الفشل الكلوي عند تحسن حالة المريض بشكلٍ عام، كما تتحسن تحاليل وظائف الكلى بشكل ملحوظ كدليل قوي على التعافي.

هل الفشل الكلوي يؤدي إلى الوفاة؟ يعتمد مصير مريض الفشل الكلوي على مدى التزامه بطرق العلاج ونصائح الطبيب وحرصه على الانتظام في جلسات الغسيل إذا كان الأمر يتطلب ذلك، فبينما يتمتع المريض الملتزم بحياة طبيعية إلى حدٍ كبير، يعرض الإهمال مرضى الفشل الكلوي لمضاعفات خطيرة قد تنتهي بالوفاة.