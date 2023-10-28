جوزك هيتجنن عليكي .. ” تفل الشاي ” مع ” زيت الزيتون ” كنز موجود في كل بيت .. هيرجعك بنت 20 من تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون أحد أهم الزيوت الطبيعية التي من الله بها على الإنسان كي يتم استخدامها في مختلف مناحي الحياة فقد يستعمل في الطهي لما له من تأثير صحى رائع على الجسم ومن الممكن أن يتم استعماله للشعر أو البشرة حسب الوصفة التي يندرج بها فله من الخواص التجميلية ما يسمح له بذلك فقد اكتشف البعض أن خلط كل من زيت الزيتون مع تفل الشاي له فوائد رائعة للغاية على البشرة من خلال الاستعمال حيث أننا بصدد أن نتحدث من خلال ما يلي من سطر في مقالنا هذا عن الطريقة التي يتم إعداد تلك الوصفة بها وكذلك المكونات اللازمة لذلك – مكونات وصفة زيت الزيتون مع تفل الشاي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من تفل الشاي المجفف. – طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع تفل الشاي للبشرة يتم وضع القليل من الماء على درجة حرارة متوسطة

ثم يتم رفع المياه وتركها حتي تبرد وفي إناء أخر يتم وضع تفل الشاي والذي يسكب فوقه الماء الدافئ

ثم نضيف كل من العسل وزيت الزيتون على تفل الشاي ونحرص على المزج بشكل جيد بين تلكم المكونات

نغمس قطعة من القطن في الخليط ونمررها على الوجه والبشرة

نستمر في التدليك بحركة دائرية لمدة نصف ساعة

ثم يشطف الوجه بالماء البارد

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