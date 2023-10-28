دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر المشاكل التي تعاني منها جميع السيدات في مشاكل الشعر المزعجة التي لا تخلو منها أي فتاة فهناك من لديها مشكله في تساقط الشعر او وجود قشرة في الشعر وهناك من تعاني من الشعر المجعد و غيرها العديد من المشاكل التي سوف نقدم لكم حلول بوصفات طبيعيه عبر هذا المقال لتحسين صحة الشعر وزيادة اللمعان والنعومه وتقويه الجذور حتى تظهري في قمة جمالك واناقتك.
وصفات طبيعية لحل مشاكل الشعر
يبقى الحل الوحيد الذي ننصح به اى سيدة للعناية بشعر صحي خالي من اي مشاكل هو الاتجاه نحو الوصفات الطبيعيه لانها من افضل الطرق الامنه والفعاله لتحسين صحة الشعر بأفضل النتائج.
وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر
عليك اتباع هذه الخطوات حتى تحصلوا على هذه الوصفة بشكل فعال وجيد وهذه الخطوات هي :
- عليك بتسخين كمية صغيرة من الزيت في وعاء صغير على نار منخفضة حتى يصبح دافئ وليس ساخن.
- بعد ذلك ضعي القرنفل على الزيت الدافئ ويمكن كسر حبات القرنفل حتى تخرج الزيوت الأساسية منها .
- بعد ذلك قومي بتسخين هذه المكونات على نار منخفضة لمدة 10 دقائق حتى تسمحي زيوت القرنفل بالتسرب إلى الزيت.
- بعد ذلك قومي بتصفية هذا الخليط للتخلص من القرنفل باستخدام مصفاه صغيره او قطعه من القماش الشفاف.
- وآخر خطوة هي تطبيق هذه الوصفة على فروة الشعر والراس وامسحي اصبعك في كل مكان من أطراف الشعر بلطف وتوزيعه بالتساوي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضع زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة قبل النوم في هذا المكان…جربي ومش هتندمي!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.