ضع زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة قبل النوم في هذا المكان…جربي ومش هتندمي!! 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر المشاكل التي تعاني منها جميع السيدات في مشاكل الشعر المزعجة التي لا تخلو منها أي فتاة فهناك من لديها مشكله في تساقط الشعر او وجود قشرة في الشعر وهناك من تعاني من الشعر المجعد و غيرها العديد من المشاكل التي سوف نقدم لكم حلول بوصفات طبيعيه عبر هذا المقال لتحسين صحة الشعر وزيادة اللمعان والنعومه وتقويه الجذور حتى تظهري في قمة جمالك واناقتك.

وصفات طبيعية لحل مشاكل الشعر

يبقى الحل الوحيد الذي ننصح به اى سيدة للعناية بشعر صحي خالي من اي مشاكل هو الاتجاه نحو الوصفات الطبيعيه لانها من افضل الطرق الامنه والفعاله لتحسين صحة الشعر بأفضل النتائج.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر

عليك اتباع هذه الخطوات حتى تحصلوا على هذه الوصفة بشكل فعال وجيد وهذه الخطوات هي :