النعناع… سلاحك السحري للتخلص من الفئران في المنزل فكرة عبقريه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني الكثير من ربات المنازل من مشكلة تواجد الفئران في المنزل، وخاصة مع دخول فصل الشتاء ونخفاض درجات الحرارة، ومن المعروف أن هناك طريقة منتشرة يستخدمها اغلب الناس في القضاء عليها، وهيا من خلال استخدام المصيدة، ولكن في الكثير من الأحيان ، لا يفضل بعضهن استخدام تلك الطريقة. لذا نقدم لكٍَ من خلال موقعنا «بوابة نيوز مصر» من خلال التقرير التالي .

أحسن وأسهل طريقة لحماية منزلكِ من دخول الفئران المنزل، والتي تعد من الأمور المزعجة والمقلقه بشكل كبيرللأشخاص [لنعناع]» بديل المصيدة للتخلص من الفئران في حالة وجود أكثر من فأر داخل البيت، فإنه من الصعب التخلص منها جميعًا، خاصة المصائد، أو وضع السم في أحد الأطعمة، ولكن ما لا يعرفه البعض، هو إمكانية تجنب الفئران بسهولة حول منزلك عن طريق إضافة رائحة النعناع في الزوايا التي تسكن او تتجمع فيها، خاصة أنها تعتمد في الكثير من الاحيان على حاسة الشم بدلًا من رؤيتها، إذ تكون لديها رؤية ضعيفة بشكل لا يصدق ولكن حاسة شم قوية وحادة. وبحسب ما ذكره فيكتور بيست، المسؤول عن مكافحة القوارض، أن للنعناع رائحة لا تحبها الفئران، إذ يحتوي على مركبات المنثول القوية جدًا التي تهيج تجاويف الأنف، ومن خلال نفحة واحدة من النعناع، لن يكون لها أثر في بيتكِ.

استخدام النعناع الفلفلي في خروج الفئران من البيت

إليِكِ كيفية استخدام النعناع الفلفي في طرد الفئران من البيت، ويمكن معرفة الخطوات فيما يلي: – قومي بتقليب ملعقتين صغيرتين من زيت النعناع الفلفلي العطري في كوب من الماء. – اسكبي الخليط في عبوة مزودة برشاش. – الرش في كافة جوانب المنزل التي يمكن للفئران الوصول إليها.

– إن رائحة الزيت العطري القوية تُبعد الفئران عن المنزل – كما يمكن أن تبللي قطعًا من القطن بزيت النعناع الفلفلي العطري وأن توزعيها حول المنزل، وتبدل عندما تخفّ الرائحة وتتبخر.

-ولكن من الضروري عدم الإفراط في استخدام الزيوت العطرية، خاصة في حالة وجود أطفال، أو حيوانات أليفة، بالإضافة إلى أنه لا ينصح أن تستخدمه النساء في حالة الحمل، كونه يحتوي على بعض السموم الضارة. كيف تحمي عائلتكِ من خطر الفئران؟