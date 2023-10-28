ما تخطرش على بال الجن الأزرق .. الخيار على الفازلين في هذا المكان من الجسم هيخلي جوزك يتجنن عليكي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الخيار أحد الخضروات التي لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها بشكل من الأشكال فهو يدخل في كثير من الاستخدامات أولها أنه صالح للأكل بحد ذاته ويمنح الجسم الكثير من الفوائد الصحية لا سيما البشرة والجلد بفضل محتواه من المياه والمواد الأخرى التي تضفي لمسه سحرية على بشرتك لذا وجد أن استعمال الخيار مع الفازلين الطبي الذي يعمل على تنعيم البشرة بدوره له نتائج جبارة تمنحك بشرة مثل بشرة الأطفال من حيث درجة البياض واللمعان الطبيعي والتخلص من العيوب التي تزعج الكثير من النساء على وجه الخصوص – مكونات وصفة الخيار مع الفازلين ملعقتين من الفازلين.

خيارة طازجة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللوز. – طريقة تحضير الوصفة أولا يجب أن نحرص على تنظيف الخيار بشكل جيد من خلال وضعه في المياه والتخلص من الأوساخ ومن ثم نحرص على بشره

ثم نضيف كل من ماء الورد وزيت اللوز على الخيار المبشور مع الحرص على المزج بينهم بشكل جيد

بعد ذلك نضيف الفازلين لذلك الخليط السابق

ثم نضيف النشا مع الاستمرار في التقليب حتى تمام التجانس

ثم نضع الخليط في برطمان محكم الغلط كي نحافظ عليه لفترة طويلة

عقب غسل الوجه بالماء الفاتر يتم تطبيق الخليط مع الحرص على تدليك الوجه بحركة دائرية

ثم نغسل الوجه بالماء البارد مع التكرار مرتين أسبوعيا

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