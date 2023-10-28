الكولاجين… سر البشرة البيضاء والمشدودة… تعرفي على أفضل طرق استخدامه ياريتني عرفتها من زمان..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - افضل طريقه لتفتيح البشرة بي استخدام الكولاجين، يهتم العديد من الأشخاص وخاصة النساء بالعناية بالبشرة والحفاظ على شبابها ونضارتها لأنهما يمثلان أمورًا ذات أهمية كبيرة. يمكنك العثور على العديد من المنتجات المتاحة في الأسواق والتي تعدهم في تحقيق والمحافظة علي بشرة مشرقة وخالية من التجاعيد، ومع ذلك قد تكون هذه المنتجات باهظة الثمن وتحتوي على مواد كيميائية قد تتسبب في تهيج البشرة ومشاكل اخرا اذا كانت غير مناسبة .

وصفة كريم لبان الذكر والفازلين لتفتيح البشرة

لبان الذكر والفازلين هما مكونان طبيعيان يشتهران بفوائدهما الرائعة للبشرة، ولبان الذكر يعتبر من العناصر الطبيعية التي تعتني وتحتفظ بجمال البشرة، حيث يُعزز من تفتيح البشرة وتوحيدها باللون ويقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات. بالمقابل، الفازلين يتميز بقدرته على ترطيب البشرة بعمق ومنع فقدان الرطوبة، ويحمي البشرة من التأثيرات الضارة للعوامل البيئية مثل الجفاف وي التشققات.

طريقة التحضير

لنتعرف على كيفية تحضير هذا الكريم الرائع:

نبدأ بوضع معلقة صغيرة من لبان الذكر المطحون في إناءصغير.وبعد ذالك نضيفي مقدار معلقة صغيرة من الفازلين إلى الإناء، وقومي بإضافة معلقة من زيت اللوز الحلو أيضًا.استخدمي معلقة صغيرة لخلط المكونين بحرص حتى تحصلي على مزيج متجانس ومتدفق.بمجرد الانتهاء يمكنك تخزين هذا الكريم في عبوة نظيفة ومحكمة الإغلاق للاستفادة منه في أي وقت لاحق.

كيفية الاستخدام

نبدأ بي غسل الوجه والرقبة وتنظيفها بعمق ضعي الكريم بحرص على البشرة.قومي بتدليك البشرة براحه باستخدام حركات دائرية لمدة تتراوح بين 2-3 دقائق، وهذا يساعد في توزيع المزيج بشكل متساوي وتحفيز الجلد لي امتصاصه.اتركي الكريم على وجهك لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة، وخلال هذه الوقت ستتمكن بشرتك من الإستفادة من فوائد المكونات الطبيعية.بعد الانتهاء من الوقت المحدد قومي بغسل وجهك بالمياه المفلتر لإزالة الكريم بلطف وثمة لا حاجة لاستخدام الصابون.نشفي وجهك براحه باستخدام مناديل أو فوطه ناعمه.

مع المحافظة علي استخدام هذا الكريم ستجدين تحسنًا ملحوظًا في حالة بشرتك، وستصبح بشرتك أكثر إشراقًا ونعومة، وستلاحظين تقليل واضحا في ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وإن هذا الكريم يعد خيارًا طبيعيا وفعالًا للعناية بالبشرة، وهو وسيلة رائعة لتحقيق بشرة جميلة ومشدودة تحلم بها النساء والفتيات، وبذلك ستتمكن من الاستمتاع ببشرة جاذبة بجمالها الطبيعي.