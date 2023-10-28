دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واحدة من الأمور التي يجب أن يتم التعامل معها بحذر شديد هي الحفاظ على الأوراق الثبوتية الخاصة بك محدثة بشكل دائم كي لا تتعرض للإيقاف من قبل رجال الشرطة وهو الأمر الذي لا يرغب أحد في حدوثه ورغم ذلك تجد البعض منا لا يكترث حول تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به وهو الأمر الذي استوجب معه ضرورة وجود رد فعل قوي وحقيقي من وزارة الداخلية الجهة التي تشرف على ذلك الملف حيث أشارت في بيان لها عن توقيع العديد من الغرامات المالية التي سنستعرضها من خلال ما يلي من سطور قادمة في مقالنا كي يتجنب المواطن الوقوع فيها – غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي يدفع المواطن غرامة مالية تقدر بنحو مائة جنيه مصري في حال لم يذهب للسجل المدني لدي بلوغ السن القانوني واستخراج البطاقة الشخصية

يدفع المواطن غرامة مالية تقدر بنحو مائة جنيه مصري إذا ما أراد التعامل ببطاقة غير سارية داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة غرامة مالية تقترب من خمسين جنيه في حال لم يقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية الخاصة مثل السكن وتغيير مكان الإقامة والعمل به في حال تغييرها خلال ثلاثة أشهر من الأمر

غرامة مالية تقترب من خمسين جنيه في حال ضياع البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرامةوحبس .. وزارة الداخلية توجه التحذير الأخير لتلك الفئة من أصحاب ” البطاقات الشخصية ” بسرعة التوجه لأقرب ” سجل مدني” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.