«عمرها ماتخطر على البال».. ما هو مفرد كلمة {مواعين} في اللغة العربية.. السؤال الذي احتار في إجابته 99% من طلاب الثانوية العامة!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بدأت مؤخرًا امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني لعام 2023، وأثارت إحدى أسئلة امتحان اللغة العربية استغراب الطلاب السؤال كان يتعلق بمفردة ‘مواعين’ الدكتور نور الدين عابدين، أستاذ اللغة العربية في جامعة الإسكندرية، قام بشرح مفردة ‘مواعين’ في هذا السياق وقد أثار هذا السؤال دهشة العديد من الطلاب في امتحان اللغة العربية للدور الثاني، حيث لم يتمكنوا من الإجابة عليه يجدر بالذكر أن الامتحانات تمت على ورق وتمت المراقبة بعناية في المدارس واللجان المختلفة ترقبوا لمزيد من التفاصيل حول هذا السؤال وإجابته.

ماهو مفرد كلمة “مواعين” ؟!

في هذا السياق، شرح الدكتور نور الدين عابدين أن مفردة ‘مواعين’ تعني ‘ماعون’، والماعون هو الشيء الذي يساعد الإنسان ولكن مع مرور الوقت، تطور معنى هذه الكلمة ليشمل الأشياء الموجودة في المطبخ والتي تساعد ربة المنزل في عملية الطهي.

ما معني كلمة ماعون

من ناحية أخرى، أوضح الأستاذ نور الدين عابدين أن معنى كلمة ‘ماعون’ تم ذكره في القرآن الكريم في الآية الكريمة “يمنعون الماعون”، وتشير هذه الآية إلى الأشخاص الذين يمتنعون عن مساعدة الآخرين وبالطبع، سيكون لديهم حساب عسير أمام الله ومع مرور الزمن، تطورت كلمة ‘ماعون’ لتصبح ‘مواعين’، وأصبحت مصطلحًا يُطلق على أي شيء يساعد الإنسان وتُستخدم أيضًا ‘مواعين’ للإشارة إلى جميع الأدوات الموجودة داخل المطبخ، وهي تأتي بوزن في اللغة العربية على وزن فاعول.