كيفية تحصلين على شعر طويل وكثيف بماء البصل والقرنفل؟ ياريتني عرفتها من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

ماء البصل والقرنفل هو وصفة طبيعية تساعد على تحسين صحة الشعر وتنميته بشكل أسرع. هذه الوصفة تحتوي على عناصر مغذية تقوي الشعر من الجذور وتمنع تساقطه وتجعله أكثر نعومة ولمعانا. كما أن ماء البصل والقرنفل له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تسبب القشرة والحكة في فروة الرأس.في هذا المقال، سنشارك معك طريقه سهلا وبسيطه لإستخدام ماء البصل والقرنفل للشعر.

ماسك ماء البصل والقرنفل وزيت الخروع والبيض:

هذا الماسك يجمع بين فوائد ماء البصل والقرنفل مع زيت الخروع الذي يحفز نمو الشعر والبيض الذي يغذيه بالبروتينات. لتحضير هذا الماسك، تحتاج إلى المكونات التالية:

– كوب من ماء البصل (يمكنك عصر بصلة كبيرة أو اثنتين في خلاط).

– معلقتان كبيرتان من ماء القرنفل (يمكنك غلي حفنة من القرنفل في كوب من الماء لمدة 10 دقائق).

– معلقة كبيرة من زيت الخروع.

– بيضة واحدة.

الخطوات:

– نقوم بخلط ماء البصل وماء القرنفل في إناء.

– أضيفي زيت الخروع واخلطي جيدا.

– افتحي البيضة وأضيفيها إلى الخليط واخلطي مرة أخرى.

– ضعي الماسك على شعرك من الجذور إلى الأطراف واستخدمي مشط لتوزيعه بالتساوي.

– اتركي الماسك على شعرك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالشامبو والماء الدافئ.

– كرري هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع لتلاحظي الفرق.