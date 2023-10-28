دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن هناك الكثير من الناس اللذين يعتنون بأدق التفاصيل التي تتعلق بالنظافة الشخصية والاعتناء بكل عضو من أعضاء الجسم على حده ومن أهم تلك الأعضاء يبرز لنا دور الأذن ذلك الجزء من الجسم المسئول عن السمع والذي يجب أن يتم الاعتناء به بشكا أفضل والتخلص من السمع المتراكم داخلها أول بأول لكن البعض منا يخشى أن يتسبب في أي ألم في تلك المنطقة الحساسة من الجسم لكننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور في مقالنا على أن نشير لكم بأحد أفضل الطرق التي توفر لكم نظافة ممتازة وكذلك عناية فائقة دون الشعور بأي ألم يذكر أثناء القيام بتلك العملية – مكونات وصفة تنظيف الأذن زيت اللوز.

زيت شجرة الشاي.

زيت زيتون.

قطعة قطنة.

عصا تنظيف الأسنان الصغيرة. – طريقة تحضير وصفة تنظيف الأذن في البداية نحضر وعاء مناسب من حيث الحجم ومن ثم ندمج كافة الزيوت السابقة معا بداخله حتى تمتزج بشكل جيد

نقوم بلف القطعة القطنية على العصا الصغيرة الخاصة بتنظيف الأذن

يتم غمس تلك العصا في الزيوت وإدخالها في الأذن بحرص عدة مرات

نلاحظ مدى التصاق الشمع زائد الموجود داخل الأذن بها.

ستلاحظ كذلك أنك قد بدأت في التخلص من الشمع الزائد في الأذن بسهولة كبيرة

احرص على تكرار تلك الطريقة كلما دعت الحاجة للعناية بنظافة أذنك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياريتني عرفتها من زمان .. طريقة بسيطة لتنظيف الأذن من الشمع دون الشعور بأي ألم .. جربيها حالا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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