يجب التخلص منهم فورا… ثمان عادات يجب ان نتخلص منها اذا اردت ان تصبح ثريا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث العديد من الأشخاص عن طرق عديدة لزيادة دخلهم الشهري بسبب كثرة الاحتياجات والمتطلبات التى نحتاج إليها كل يوم وسط هذا الغلاء الرهيب الذي نعيش فيه هذا العصر من مأكل وملبس ومشرب وفواتير وغيرها العديد فسوف ندلكم في هذا المقال على عدة خطوات قد مثلت لمن قبل كنزا دفينا اليكم التفاصيل.

العلاج الذي يجب التخلص منها لكي تصبح ثريا

هناك الكثير من العادات التي يلزم التخلص منها حتى تضع قدميك على الطريق الصحيح

عدم الرغبة في التعرف على أشخاص جدد

من عوامل نجاح الأغنياء هو البحث عن أشخاص جدد للتعرف عليهم من اجل كسب مصالح وخبرات والثقافات عديدة حيث أن هناك العديد من الأثرياء الذين عبروا لطريق النجاح بسبب اعجابهم بالاصدقاء الجدد وكسب صداقتهم

الإيمان بالحظ

الاشخاص الاغنياء قادرون على تحديد حياتهم الناجحة وإدارتها ولكن 90% من ذي الدخل القليل يلومون انفسهم على ايمانهم بالقدر والحظ وعوامل اخرى خارجة عن ايديهم لتبرير فشلهم في الحياة.

كرة الوظيفة

من أهم عوامل نجاح الشخص في عمله انه يحب ما يقيم به فنجد ان الاشخاص ذو الدخل المنخفض لا يكتشفون سوى الجانب السلبي من وظيفتهم او عملهم ولا يعملون بشكل جيد وبالتالي لا يكن هناك اي تطوير او تحسين في اداء الاعمال.

الخوف من المخاطر

الاصرار والعزيمة والتحدي في حياة الأغنياء هي أهم ما يعطيهم الدفعه القويه للنجاح في العمل ولكن الخوف من الفشل أو المخاطر التي ستقابل الشخص لا يعطيك أي جانب إيجابي في الخوض للعديد من التجارب.

كما أن الأغنياء يحرصون دائما على اتباع أنظمة صحية في الطعام بالاضافة الى ممارسة أنواع عديدة من الرياضيات لكي يتمتعوا بجسم قوي وصحيح وذهن حاضر ونشيط.