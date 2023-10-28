«ضاع عمرنا واحنا نجهل تماماً مدى أهميته ».. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند ضبطه على وضع الطيران .. هتنبهر من اللي بيعمله!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في وقتنا الحالي أصبح لا يمكن الاستغناء عن الهواتف الذكية وخصوصاً في ظل عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه، إذ أن الجميع يستخدمه سواء استعمال شخصي أو استخدامه في العمل فالهواتف تتميز بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، ويعد وضع الطيران المتاح على الهواتف الذكية من أكثر المميزات الموجودة على الهاتف المحمول، فهذه الخاصية لا يتم استخدامها فقط عند السفر بالطائرة بل إن لها العديد من الاستخدامات الأخرى التي ربما لا يعرفها الكثير، وهذا ما سنتحدث عنه في مقالنا.

أهمية وضع الطيران في الجوالات

وضع الطيران ذو أهمية كبيرة يمكن أن يستفيد بها الجميع عند تفعيلها ولعل من أهم الاستخدامات الخاصة بوضع الطيران ما يلي :

إذا قمت بتشغيل وضع الطيران يمكنك الحفاظ على عمر بطارية الهاتف لمدة أطول فهو يحافظ على الشحن المتوفر في الهواتف.

كذلك قم بتشغيل هذه الخاصية عند وضع الهاتف على الشاحن وستجد الهاتف تم شحنه خلال مدة قليلة.

عند تفعيل وضع الطيران حينها يتم غلق البلوتوث ومن ثم يمكن حماية أي بيانات لديك على الهاتف.

أبرز استخدامات وضع الطيران على الهواتف

يمكنك الاستفادة من الهاتف بشكل كبير عند تشغيل وضع الطيران فهناك عدد من الاستخدامات لهذه الخاصية، ومنها ما يلي :