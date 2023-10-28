ضاع عمرنا منعرفش عنها حاجة.. سبب خطير يجهله الجميع لوجود ثقب في المرتبة الفايبر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد الكثير من الأسرار التي توجد حولنا في عدة أشياء عديدة نقوم باستعمالها ولكن لا نعلم ما هي فائدة هذه الأشياء التي نقابلها ومن بينها وجود ثقب في المراتب الفايبر، حيث أنها تعتبر من أكثر الأمور استخداما في المنزل ولا يمكن الاستغناء عنها نهائيا وقد انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيره في جميع المنازل وهذا بسبب أنها تكون مريحة جدا للجسم للشعور بنوم عميق جدا، كما أن بسعرها يكون مناسب لمجموعة كبيرة من المواطنين لهذا السبب توجد بها عدة تفاصيل فهي توجد داخل كساء بالكامل وتحتوي على ثقب صغير جدا والجميع منا لا يعرف عنه أي شيء وما هي أهميته، كما أننا نتجاهل هذا الموضوع بسبب قلة الخبرة وسوف نوضح لكم فائدته الكبيرة خلال المقال التالي.

ما السبب وراء وجود الثقب في المرتبة الفايبر؟

في حالة أنه تم شراء مرتبة فايبر لا بد من أن تحرص على أنها تحتوي على ثقب ويجب أيضا أن تتأكد من هذه العملية، حيث أن الكثير منا لا يعرف فائدته الكبيرة فقد تم تصميمه من أجل العمل على تهوية المراتب وكذلك يستعمل في عملية تنظيف المرتبه بصورة جافة وهذا عن طريق تسليط المكنسة الكهربائية داخل هذه الفتحة بواسطته يتم شفط كافة الأتربة والغبار الموجودة داخل المرتبة لكي تصبح المرتبة نظيفة بالكامل وفي هذه الحالة ترجع كما هي جديدة تماما.

حيث أن هذا الثقب يساهم في شفط كل الأتربة والشوائب التي توجد داخل المرتبة بصورة كاملة، كما أنه يسهل أيضا من عملية تنظيفها على الجاف بسبب أنه لا يمكن تنظيفها باستخدام الماء فإن هذا سيؤدي إلى تلفها بالكامل.

طريقة تنظيف المرتبة على الجاف

أحضري كمية من مسحوق بيكربونات الصوديوم والتي تكون موجودة في كل محلات العطارة، ومن ثم كمية من البيكنج بودر ثم امزجيه جيدا مع بعضهم البعض ثم ضعيهم بعد ذلك على المرتبة ومن ثم قومي برشها مع الملح الأبيض وقومي بفركها على المرتبة لتنظيفها من أي بقع أو اصفرار.