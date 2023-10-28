البلح… فوائد صحية لا تعد ولا تحصى… ولكن هذه الفئات يجب أن تبتعد عنه احذر ان تكون منهم..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البلح من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، ويرجع السبب إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم.رغم فوائد البلح، هناك أمراض قد تجبرك علي عدم تناوله، يستعرضها “بوابة نيوز مصر” في التقرير التالي،

أمراض قد تتدهور عند تناول البلح

1- السكر

يجب على مرضى السكر اجتناب البلح أو التقليل من تناوله، لأنه يتسبب في ارتفاع سكر الدم بشكل حاد، نظرًا لمحتواه العالي من السكريات.

2- القولون العصبي

يتسبب البلح في بعض الاحيان في تهيج القولون العصبي، لاحتوائه على سكر الفركتوز، الذي يسبب تقلصات المعدة والانتفاخ والإمساك والإسهال.

3- سوء امتصاص الفركتوز

يؤثر البلح سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص الفركتوز، حيث يعرضهم للإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية، نتيجة للضغط الذي يشكله على المعدة والأمعاء لديهم.

4- حساسية البلح

قد يتسبب البلح إلى ظهور أعراض الحساسية عند بعض الأشخاص، لاحتوائه على مركبات السلفات، التي تحفز الجهاز المناعي لديهم على إنتاج الهيستامين.

5- الربو

يمنع على مرضى الربو من تناول البلح، لأنه يعرضهم لنوبات تنفسية شديدة.

6- الفشل الكلوي

يجبأن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى الفشل الكلوي خاليًا من البلح، لاحتوائه على مستويات عالية من معدن البوتاسيوم، الذي يصعب على الكليتين المريضتين طرد النسبة الزائدة منه خارج الجسم عبر البول.

يعد البلح من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، ويرجع السبب إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم.