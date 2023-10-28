” اشربها كل يوم ومش هتندم ” .. فاكهة خارقة تحارب 7 أمراض خطيرة وتعزز مناعة الجسم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر فاكهة «الكاكا» واحدة من أبرز انواع الفاكهة الصحية التي يتناولها الإنسان، والتي تقدم فوائد مميزة بسبب ما تتضمنه من الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات والمواد المضادة للسرطان، والتي جاءت تساعد الجسم بشكل كبير على محاربة أمراض خطيرة بشكل أكثر فعالية، والتي تساعد على حمايته كذلك من الأمراض العديدة، وذلك حَسَبَ دراسة حديثة نشرها موقع هيلثي المتخصص.

فوائد مميزة لفاكهة الكاكا

ونجد ان فاكهة الكاكا تعمل على محاربة عدد كبير من الامراض، فنجد ان أبرز الأمراض التي تحاربها فاكهة «الكاكا» هو مرض السرطان، وذلك لكونها من الفواكه الشهيرة تاني تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات (Vitamin A & C)، بالإضافة إلى بعض المركبات الفينولية، والتي تمتلك القدرة على محاربة الخلايا السرطانية والأورام الخبيثة، كما تعمل كذلك على تنظيم عمليات الأيض، حيث تحتوي الفاكهة على عناصر غذائية بها فيتامينات ب المعقدة، وذلك بالإضافة إلى عدد كبير من نسب من حمض الفوليك ومادة الثيامين، وهي مواد تساعد على تنظيم عمليات الأيض.

فاكهة الكاكا تقي من بعض عدد من الأمراض

ولعل اهم الفوائد التي تقدمها الفاكهة ما يلي.