الطالب الذي أبكي الملايين .. شاهد قبل الحذف طالب يجيب على سؤال في ورقة الامتحان بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين ماذا كتب الطالب في ورقة الاجابة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ليست الشهرة مقتصرة فقط على الفنانين والمطربين ولاعبي الكورة أو حتى الشعراء ربما يكون طالب في عمر صغير مشهور بين ليلة وضحاها بسبب إجابة غير متوقعة، وهذا ما حدث بالفعل حيث تمكن طالب صغير جدا في للعمر من بلوغ أعلى درجات الشهرة بسبب الإجابة في امتحان اللغة العربية، قد قام بتدوينها ، ولكن بطريقة مختلفة أدهشت المعلم القائم بالتصحيح نظرا، لأنه لم يسبق له رؤية مثل تلك الإجابة من قبل إذا ما هي الإجابة التي أدت إلى بكاء المصححين هذا ما سوف نتحدث عنه تابعونا للتفاصيل.

إجابة طالب تثير دهشة جميع مدرسي اللغة العربية

خلال الفترة القليلة الماضية قد انتشرت صورة لورقة إجابة طالب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه وما يميز هذه الورقة عن غيرها ، هو طريقة الإجابة التي كتبها الطالب في الامتحان والذي كان مطلوب في سؤال الإعراب ، حيث كانت نص السؤال إعراب آية قرآنية قوله تعالى خلق الإنسان من عجل لنجد أن الطالب كتب خلق فعل ماضي ليس بمقدوري ان اقوم بكتابه مبني للمجهول وهذا تأدبا مع احترام عظمة الله عز وجل فهو موجود دائما وأبدا.

وأما بالنسبه لرد فعل المعلم القائم بالتصحيح فقد اعجب كثيرا من تلك الإجابة وكتب له تعليقا هو بارك الله في علمك وأدبك أحسنت أنت طالب ممتاز وعلى الرغم من أن تلك الإجابة ليست نموذجية إلا أنه أعطى الطالب الدرجة الكاملة 20درجة.