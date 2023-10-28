“ الكل لازم يعرف “ .. جهاز صغير ب 70 جنيه سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى 700 جنيه .. اقفله فوراً قبل ميخرب بيتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من المواطنين من ارتفاع كبير في فاتورة الكهرباء، وذلك قد ينجم عن استخدام الكثير من استخدام الأجهزة الكهربائية المختلفة، والتي يتم استخدامها بشكلٍ خاص في فصل الصيف، مثل استخدام المكيفات والثلاجات وغيرها، وهناك بعض الاجهزة على الرغم من صغر حجمها الا أنها تعتبر مستهلك كبير للكهرباء في المنزل.

جهاز صغير يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

ونجد أن السبب الذي يأتي عن ارتفاع فاتورة الكهرباء، يتمثل في عدم ترشيد المواطنين للكهرباء، وذلك في إطار الاستخدام المكثف للكثير من الاجهزة مثل السخانات والتكييف وغيرها، وذلك لأنهم عند سوء الطقس يلجؤون إلى الاستخدام المكثف، وهو ما يؤدي الى عدم استخدام السلوك الصحيح في ترشيد الاستهلاك، وهو ما يعمل على ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء، لذلك من الضروري ان يحافظ المواطنين على تلك الامور والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

ولكي يتم ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم الحصول على فواتير مرتفعة للكهرباء، يجب أن يتم اتباع النصائح التالية.