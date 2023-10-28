“بملعقة واحدة هتحققي المعجزات”…ضعي كمية من الفازلين على شعرك وشوفي نتائج مبهرة غير متوقعة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفازلين أحد المرطبات الطبيعية التي تستخدم في عمل كثير من الوصفات الجمالية حيث أنه كان يستخدم منذ القدم كمرطب طبيعي للبشرة والشعر وكان من المرطبات التي لها نتائج مبهرة في الترطيب كما أنه يدخل في صناعة كثير من مستحضرات التجميل كما أنه يمكن استخدامه في عمل وصفات منزلية لحل جميع مشاكل الشعر حيث يعاني الكثير من الفتيات وخاصة المقبلين على الزواج من مشاكل كثيرة في الشعر كما أنهم يبحثون عن وصفات طبيعية دون اللجوء لمستحضرات التجميل التي تخص الشعر لذلك نقوم بتقديم تلك الوصفة.

فوائد استخدام الفازلين للشعر

يحل الفازلين جميع مشاكل الشعر التي يتعرض لها الكثير حيث أنه علاج طبيعي لتقوية خصلات الشعر كما أنه يساعد في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس فهو يقضي على قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس تماما كما أنه علاج قوي لتساقط الشعر كما يمكن استخدامه في صبغات الشعر الطبيعية فهو علاج قوي للتخلص من الشيب كما أنه يعمل على ترطيب الشعر الجاف والحفاظ عليه من التقصف كما أن الفازلين يجعل الشعر أقل تعرضا للتلف.

كيفية استخدام الفازلين للشعر

يمكن استخدام الفازلين بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة وهي أن نقوم بوضع كمية من الفازلين ما يعادل 4 ملاعق كبار في إناء ثم نقوم بوضع عليهم كمية من زيت الزيتون مع كمية من زيت الخروع وكمية من زيت جوز الهند نقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم نقوم بدهن الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركهم على الشعر لمدة ساعة ثم نقوم بغسل الشعر بماء فاتر ثم نلاحظ الفرق.