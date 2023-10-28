“كارثة توقفي عنها فورا”… طهي البطاطس بهذه الطريقة الشائعة تسببت فى تسمم أسرة بأكملها .. خلي بالك وبلاش تعملي كدة .. هتموتي انتي والعيال !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس من اكثر الأكلات التي يحب تناولها الكبار والصغار ،لذا تحب الكثير من السيدات التنوع في طرق طبخها لطعمها اللذيذ ومع ذلك، يمكن أن تحدث أخطاء خطيرة أثناء طهي البطاطس تؤثر على الصحة وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم هذه الأخطاء ونقدم توجيهات حول كيفية تجنبها،لذا تابعو معنا.

توقفي عنها فوراً.. إحذري من طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة

لابد من اختيار نوع البطاطس عند طهيها لأنه تتعرض الكثير من السيدات للأخطاء الشائعة وهي استخدام البطاطس ذات اللون الأخضر ويجب التخلص الفوري من هذه البطاطس لأن اللون الأخضر يشير إلى فسادها وعدم صلاحيتها للتناول، فيمكن أن يكون تجاهل هذه الإشارة مؤذيًا وخطيرًا على الصحة،لذا لابد من التأكد من تجفيف البطاطس بشكل جيد قبل تخزينها، حيث يمكن للبطاطس الرطبة أن تشجع على نمو الفطريات عليها و هذا أمر ضروري، حيث يمكن لتناول البطاطس الملوثة بالعفن أو الفطريات أن يتسبب في حدوث تسمم فوري.

اعرفي معنا الفروق بين أنواع البطاطس

النوع المناسب للقلي والطهي هو

البطاطس البنية (أحمر-بني)، والتي تتميز بجلدها البني ولحمها الأبيض، وشكلها الممدود، والسطح الخشن وغير المستوي. تحتوي على محتوى نشا مرتفع ومحتوى ماء منخفض.

البطاطس الحلوة

فهي معروفة بألوان دماغ متنوعة مثل الأصفر والأبيض والبرتقالي، وتحتوي على قيمة غذائية عالية.

النوع المناسب للسلق والهرس فهو

البطاطس ذات القشرة الصفراء (يو كون)، حيث يكون للجلد لون أصفر ولها طعم مشابه للزبدة.