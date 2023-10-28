” رجعي شبابك من تاني “.. استخدمى زيت الزيتون مع القرنفل وضعيه على هذه المناطق وحصلى على نتائج جبارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة زيت الزيتون مع القرنفل من أهم الوصفات الطبيعية التي تهتم بها عدد كبير من النساء بشكل كبير، نظرا لكونها تتضمن عدد كبير من الفوائد سواء للبشرة أو الشعر كذلك، حيث تقبل عليها عدد كبير من النساء المقبلة على الزواج لكي يتم العمل على تحسين نضارة البشرة والحصول على بشرة نقية في وقت قصير.
استخدام زيت الزيتون مع القرنفل وضعيه على هذه المناطق
يمكن تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل بسهولة في المنزل، نظرا لكونها تتضمن عدد من المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل، حيث تعد بديل جيد عن استخدام الكثير من المواد الكيميائية التي تكون مصدر خطورة على البشرة بشكل كبير، حيث تقدم هذه الوصفة عددٍ كبير من المزايا سواء للبشرة أو الشعر، من اهم هذه الفوائد ما يلي.
- تعمل هذه الوصفة على نضارة البشرة والحصول على نتائج مميزة في وقت قصير.
- تساعد هذه الوصفة على تطويل الشعر ومنع التساقط.
- تقدم الكثير من اللمعان للشعر.
خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل
ويمكن ان يتم تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للشعر بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم احضار كمية من زيت الزيتون.
- بالاضافة الى احضار كمية من القرنفل.
- يتم اضافة ملعقة من نشا الذرة.
- يتم خلط كافة المكونات بشكل جيد معا.
- ثم يتم تطبيقها على البشرة.
- ثم يتم غسل البشرة بالماء البارد.
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