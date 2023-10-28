” ابهريهم بلمعان وشك ” .. خلطة البانثينول والنشا الفعالة لتفتيح لون البشرة وإزالة البقع السوداء نهائياً من الوجه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عادة ما تبحث النساء بشكل مستمر عن أفضل الخلطات والوصفات الطبيعي التي تساعد بشكل كبير على تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع السوداء والداكنة الموجودة في البشرة والوجه، وذلك لكي يتم الابتعاد عن الخلطات والمواد الكيميائية التي قد تسبب بعض الأضرار على البشرة بشكل كبير لما تمتلك من مواد ضارة.
خلطة البانثينول والنشا الفعالة لتفتيح لون البشرة
تعتبر وصفة خلطة البانثينول والنشا واحدة من أهم الوصفات الطبيعية المميزة التي تستخدم من قبل النساء لتقدم نتائج مميزة في وقت قصير، حيث يتم استخدام الخلطة أكثر من مرة في نفس الاسبوع للحصول على نتائج فعالة، حيث يمتلك هذا الخليط المميز الكثير من الفوائد والمميزات مثل تفتيح الوجه والحصول على درجة أفتح من الدرجة الطبيعية، كما أنه يساعد بشكل كبير على تفتيح كافة البقع الموجودة في الوجه التي قد تظهر بسبب الكثير من الأسباب.
كيفية تحضير خلطة البانثينول والنشا لتفتيح البشرة
ويمكن أن يتم تحضير خلطة بانثينول والنشا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم إحضار ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من البانثينول
- بالاضافة الى ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا
- كما يتم احضار كذلك إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون
- بالاضافة الى إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون
- أربعة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون
- ثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد.
- يتم خلطهما بشكل جيد ثم بداية تطبيقها على الوجه.
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