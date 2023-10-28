” طول عمرنا بنستخدمها غلط ” .. 6 استخدامات عبقرية ل قصافة الأظافر لا تتوقعها كنا بنفكر غلط وطلعت مش للأظافر بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قصافة التظاهر واحدة من أهم ادوات العناية الجسم والتي يتم استخدامها في قص التظاهر وتنظيفها باستمرار، ونجد انه بالبحث فقد تم الوصول الى عدد من الاستخدامات المتنوعة الخاصة بالقصافة وذلك غير استخدمها في قص الظاهر فقط.

استخدامات هامة لقصافة الأظافر

ومن ابرز الاستخدامات الخاصة بأداء قصافة الأظافر ما يلي.

يمكن استخدام القصافة كحامل لأعواد البخور حيث يتم وضع أعواد البخور في الفتحة الموجودة بالقصافة مع مراعاة وضع طبق في الاسفل لعدم تناثر الرماد

كما يمكن ان يتم استخدام قصافة الاظافر كحامل للهاتف المحمول عن طريق استخدام اللسان الحديدي في داخل قصافة الاظافر

يمكن ان يتم استخدام اللسان الحديدي كـ مفك لربط وفك المسامير اذا لم يتاح وجود مفك عادي في المنزل.

كذلك يمكن ان يتم استخدام الجزء المنحني في فتح زجاجات المياه الغازية وكذلك أغطية البرطمانات التي تفتح لأول مرة، والذي يمكن إستخدامه ايضاً في فتح علب الكرتون المغلفة بشريط بلاستيكي ( استخدامه كبديل للقاطع او القطر الحديدي).

طرق هامة للعناية بأدوات التجميل

ولكي يتم الاعتناء بأدوات التجميل بشكل جيد يجب الالتزام بتطبيق بعض الإرشادات؛ فنجد أن القصافة تعتبر من أدوات النظافة والتجميل، لذلك من الضروري ان يتم العمل على تنظيفها جيداً حتى لا يتم نقل عدوى أو جراثيم من خلالهم وهذا في حالة الاستخدام الشخصي لأنه لا يفضل ابداً أن يتم استخدامها بين أكثر من شخص.