جربه حالاً ومش هتصدق نفسك .. شاهد ماذا يحدث في هاتفك أثناء تفعيل وضع الطيران .. 7 فوائد مذهلة تعرف عليها الآن 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن وضع الطيران له دور كبير وفعال فى الحفاظ علي الهاتف المحمول وبطاريته من النفاذ السريع حيث يجعله يحافظ على البطارية لأطول فترة ممكنة فلا يوجد شخص لا يستعمل الهواتف المحمولة علي مدار يومه ؛ لأنها تجعل العالم كله بين يديك وتجعلك تنجر معظم مهامك وأنت فى منزلك دون جهد ومشقة ، ولذلك يفضل استخدام هذه الخاصية لتستطيع البطارية الاستمرار معانا طوال اليوم وهذه واحدة من الكثير من المزايا التي تقدمها خاصية الطيران التي لها فوائد عديدة .

مميزات تفعيل وضع الطيران في الهاتف

من منا لا يستخدم أطفاله الهواتف المحمولة ،أصبح كل منزل به إستخدام للهواتف الذكية عليه معرفة فوائد إستعمال خاصيه الطيران التى من شأنها الإحتفاظ بخصوصيتك ،حيث تمنع أطفالك من إمكانية إتصاله بأحد أثناء إستخدامه للهاتف ،وكذلك تمنعه من إمكانية نشره لأيا من الصور والفيديوهات الخاصه بك على مواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك ،أو إنستجرام” وغيرها من وسائل المنصات الاجتماعية وبذلك فهو يحافظ على خصوصيتك فيجب عليك إستخدام هذه الخاصية فى هاتفك .

دور وضع الطيران في الهاتف

يعمل وضع الطيران علي تعطيل العديد من التطبيقات والمواقع التي تستعمل الإنترنت وذلك نجد أن العديد من الأشخاص في حاجه كبيرة اليه لكي يتم الحفاظ علي باقات الانترنت من الضياع والنفاذ السريع، خاصة في حالة وجود أطفال فقد يحدث ضياع الباقة في وقت قصير بسبب تشغيل الأطفال الانترنت بدون علم ، و كل ذلك أيضا يجعل الشحن لدى الهاتف مستمر لفترات طويلة وبعيدة فعليك بعد معرفة كل هذه الفوائد التي يقوم بها هذا الإعداد لدى هاتفك المحمول عليك بإستخدامها.