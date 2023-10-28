” هتحقق حلمك حتى لو عمرك فوق ال 50 سنة ” .. خلطة الموز وزيت الزيتون استخدميها بتلك الطريقة ولن تصدقي النتائج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دائما ما تبحث النساء بشكل مستمر عن أهم الوصفات المستخدمة للحصول على شعر ناعم وخالي من المشاكل المختلفة، ولعل أبرز هذه الوصفات المميزة التي تقدم نتائج فعالة هي زيت الزيتون والموز معًا، والتي تستخدم في بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على حل بعض مشاكل البشرة والشعر وغيرها من المشاكل الصحية التي يعاني منها جسم الإنسان.
خليط زيت الزيتون مع الموز لمشاكل الشعر
ونجد أن الخليط الذي يتكون من الموز وزيت الزيتون يقدم نتائج مميزة، وذلك لكونه يعمل بشكل كبير على علاج العديد من المشاكل التي تصيب جسم الإنسان، حيث أنه يمتلك عدد كبير من الاستخدامات والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه المكونات، حيث يمكن تطبيق هذا الخليط على الشعر مباشرة او على الجسم للحصول على أفضل نتائج.
كيفية تحضير خلطة زيت الزيتون والموز
يمكن ان يتم تحضير خلطة زيت الزيتون مع الموز بسهولة للجسم والشعر للحصول على نتيجة مميزة في وقت قصير، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية نحتاج إلى إحضار حبة كبيرة من الموز.
- ومن ثم نبدأ في تغطية حبة الموز إلى قطع صغيرة بعد ذلك نضيف لها بعض من قطرات زيت الزيتون.
- ثم يتم البدأ في خلط زيت الزيتون والموز معا بقوة، وذلك حتى نحصل على خليط خفيف وفي نفس الوقت متماسك.
- ومن ثم يتم استخدام هذا الخليط على أجزاء الشعر، على ان يكون ذلك من خلال توزيع الخليط على فروة الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء الشعر.
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