“وداعاً لدكاترة الأذن”…طريقة مذهلة هتنظف الاذنين بدون دكتور..وفر فلوسك وتعالى شوف المعجزة اللي بين إيديك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شمع الأذن يعتبر إفرازًا طبيعيًا ومهمًا تقوم به الأذن للحفاظ على نظافتها وحمايتها من الأتربة والملوثات ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من افراز كثيف لشمع الأذن، مما يؤدي إلى انسداد الأذن وتقليل من قدرتهم على السمع بوضوح، فلهذا السبب، يبحث البعض عن طرق لتنظيف الأذن بفعالية دون الحاجة لزيارة الأطباء، ففي هذا المقال، سنقدم طريقة فعالة للتخلص من شمع الأذن وتحسين نظافة الأذن بشكل فعال.

وصفة تنظيف الأذن

لتحضير خلطة تنظيف الأذن، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بتحضير وعاء وقم بوضع الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز، زيت شجرة الشاي، وزيت الزيتون فيه، وامزجها جيدًا حتى تمتزج بشكل جيد.

2. ثم، قم بتجهيز عصا صغيرة مخصصة لتنظيف الأسنان وقم بلف قطنة حولها.

3. اغمس العصا الملفوفة بالقطن في الزيوت الممزوجة وأدخلها بعناية في الأذن ولفها عدة مرات.

4. بعد ذلك، انتزع العصا وستلاحظ تصاق الشمع الزائد داخل الأذن بها.

5. ستجد أنك تخلصت من هذا الشمع.

6. يمكن تكرار هذه العملية مرتين يوميًا للتخلص من الشمع الزائد في الأذن بشكل دائم.

وصفة الملح للتخلص من شمع الأذن

لإعداد خلطة لتنظيف الأذن، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. احضر وعاءًا وضع فيه الماء والملح، ثم قم بخلطهم جيدًا حتى يتمام ذوبان الملح في الماء.

2. استخدم قطارة لسحب بعض هذا الخليط.

3. ضع القليل من الخليط في الأذن بحذر.

4. اتركه لبضع دقائق حتى يساعد في تخلص الشمع الزائد من الأذن.

5. بعد ذلك، قم بمسح الأذن بلطف باستخدام قطنة.