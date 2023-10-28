افصله حالا .. جهاز صغير في منزلك هو السبب في ارتفاع فاتوة الكهرباء ل 700 جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشكو الكثير من المواطنين حول موضوع هام خلال الفترة الحالية وهو ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل كبير يجعل معه الدفع مسألة في غاية الصعوبة فبعض قيم الفواتير تكون عالية بالفعل ، ما جعل هذا الأمر يكدر ويعكر من صفو الكثير من الناس يبحثون عن حلول جذرية للتخلص من تلك الأزمة التي يعاوا منها والتي من الممكن أن يكون السبب وراءها هو سوء الاستهلاك من قبل المواطن نفسه واستعمال أدوات بشكل غير صحيح

جدير بالذكر أن هناك بعض الأجهزة الصغيرة في المنزل والتي لا تلقي لها بالا وتكون هو السبب وراء تلك القيمة المرتفعة لفاتورة الكهرباء وعلى سبيل المثال لا الحصر شاحن الهاتف المحمول الذي يتم تركه من قبل 90في المائة من المستهلكين موصل بالكهرباء طوال اليوم دون استعمال وهو الأمر الذي يساعد على استهلاك الكهرباء بشكل سلبي لذا انتبه لبعض الأخطاء التي ترتكبها

– نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء