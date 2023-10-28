دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشكو الكثير من المواطنين حول موضوع هام خلال الفترة الحالية وهو ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل كبير يجعل معه الدفع مسألة في غاية الصعوبة فبعض قيم الفواتير تكون عالية بالفعل ، ما جعل هذا الأمر يكدر ويعكر من صفو الكثير من الناس يبحثون عن حلول جذرية للتخلص من تلك الأزمة التي يعاوا منها والتي من الممكن أن يكون السبب وراءها هو سوء الاستهلاك من قبل المواطن نفسه واستعمال أدوات بشكل غير صحيح
جدير بالذكر أن هناك بعض الأجهزة الصغيرة في المنزل والتي لا تلقي لها بالا وتكون هو السبب وراء تلك القيمة المرتفعة لفاتورة الكهرباء وعلى سبيل المثال لا الحصر شاحن الهاتف المحمول الذي يتم تركه من قبل 90في المائة من المستهلكين موصل بالكهرباء طوال اليوم دون استعمال وهو الأمر الذي يساعد على استهلاك الكهرباء بشكل سلبي لذا انتبه لبعض الأخطاء التي ترتكبها
– نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء
- قم بقصل الباور بانك عن الفيشة لدى الانتهاء من استخدامه
- قم بشراء جهاز شحن جيد من حيث الجودة وليس تلك الأجهزة التي تسرب الكهرباء
- عدم استعمال المكواة لأكثر من مرة في اليوم الواحد وتجميع الملابس لكيها دفعة واحدة فهي من الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء
- احرص على تشغيل سخان المياه قبل الاستخدام بنحو نصف ساعة فقط وعدم تركه يعمل طوال اليوم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افصله حالا .. جهاز صغير في منزلك هو السبب في ارتفاع فاتوة الكهرباء ل 700 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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