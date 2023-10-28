“الحل السحرى وصل”…طريقة جهنمية لتسليك عيون البوتاجاز المسدودة..اتحداكى البوتاجاز هيلمع من تاني والدهون هتتبخر!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجميع من السيدات يعلمون انه يجب تنظيف عناصر البوتاجاز بانتظام لتجنب التراكم الشديد للدهون وبقايا الطعام، وهذا سيساعد في الحفاظ على أداء البوتاجاز وضمان عمله بكفاءة دون تلف، هذا يكون بالإضافة إلى ذلك، هناك طرق سهلة لتنظيف العناصر دون مجهود كبير.

وصفة بيكربونات الصوديوم

المكونات

– كوب ونصف من الماء.

– كوب وربع من الخل.

– ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم.

– ثلاث ملاعق من مسحوق الأطباق.

– ملح وليمون.

كيفية استخدام هذه الوصفة:

1. ابدئي بخلط الماء والخل وبيكربونات الصوديوم وصابون الأطباق وكذلك الملح وعصير الليمون في وعاء كبير بشكل جيد.

2. بعد ذلك، املئي زجاجة بخاخ بهذا الخليط.

3. رشي هذا الخليط داخل عيون البوتاجاز.

4. اتركي البوتاجاز بهذا الخليط لمدة عشر دقائق.

5. بعد ذلك، اغسلي العيون بشكل جيد لإزالة أي بقع أو دهون وتتيح هذه الوصفة تنظيف عيون البوتاجاز بسهولة وفعالية.

الليمون لتسليك عيون البوتاجاز

المكونات

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقتين من الخل.

ملعقتين كربونات.

سرنجة متوسطة الحجم.

طريقة الاستخدام:

1. ابدئي بخلط جميع هذه المكونات معًا في وعاء حتى تتجانس تمامًا.

2. ثم قومي بوضع الخل فوق هذا الخليط.

3. ارفعي جميع عيون البوتاجاز من مكانها.

4. ثم قومي بوضع ملعقة كبيرة من هذا الخليط داخل الفرن.

5. استخدمي السرنجة لوضعها داخل الفرن.

6. قومي بسحب جميع الدهون والرواسب العالقة داخل العيون باستخدام السرنجة لتنظيفها بشكل جيد.