عصير صحي جدا .. طريقة تحضير عصير الموز بالتمر بخطوات سهلة وسريعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد عصير الموز بالتمر واحد من ضمن أهم العصائر الهامة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وذلك لكونها من أهم المشروبات الصحية التي تتمتع بخصائص صحية متعددة بالاضافة الى كونها تمتلك مذاق طيب، والتي يمكن ان يتم تحضيرها بسهولة من خلال بعض المكونات المتاحة في كل منزل.

تحضير عصير الموز بالتمر

يمتلك عصير الموز بالتمر الكثير من الفوائد الصحية نظرا لتضمن المكونات الأساسية في المشروب وهي الموز والعصير الكثير من الفوائد الصحية، كما يعد هذا المشروب من أهم المشروبات في فصل الصيف التي تساعد بشكلٍ كبير على خفض درجة حرارة الجسم والحصول على شعور أفضل في درجات الحرارة المرتفعة، ولكي يتم تحضير عصير الموز بالتمر يلزم توافر المكونات التالية.

يتم إحضار الموز : 2 حبة (مقطع)

أما عن التمر التمر : يتم احضار ثلاث أرباع الكوب (مفروم)

بالاضافة الى عصير الليمون : 1 حبة

وكذلك حليب : كوب ونصف

مكعبات الثلج : 4 مكعبات

خطوات تحضير عصير الموز بالتمر

ويتم تحضير عصير الموز بالتمر بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.