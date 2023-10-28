دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم الكثير من الأمهات بشكل كبير في العناية بالنظافة لا سيما نظافة الأطعمة التي تقوم على طهيها أفراد الأسرة والتي من بينها الفلفل حيث يتم التخلص من بذور الفلفل التي تتواجد داخل الثمرة بشكل دائم لكن الخطأ هناك في التخلص منها بأن يتم وضعها في سلة المهملات والتخلص منها بهذه الطريقة يحرمنا من الاستفادة القصوى من هذا النوع من الخضروات الغني بالفائدة ، حيث أن تلك البذور من الممكن أن يتم استعمالها في العديد من الأمور الأخرى والتي سنعرض إحداها من خلال مايلي من فقرات في مقالنا – مكونات وصفة أعقاب الفلفل أعقاب من الفلفل.

2 كوب من الماء.

معلقة من القرنفل.

معلقة من الروزماري.

معلقة من حبة البركة.

معلقة من الكمون. – طريقة تحضير وصفة أعقاب الفلفل جدير بالذكر أن تلك الوصفة لا تحتاج للكثير من الجهد كي تحضر ما عليكي سوى اتباع الخطوات التالية فقط

في داخل وعاء يتم وضع كافة المكونات التي تم ذكرها أعلاه ومن ثم العمل على الخلط بينها بشكل مناسب

ثم نضعها على النار ونتركها حتى تصل لدرجة الغلياان

ثم يتم رفع الوعاء من على النار مع تركها حتى تبرد

ثم بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط ومن ثم وضعه في داخل بخاخ وتطبيقه على فروة الرأس بشكل يومي

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوعي ترميها في الزبالة تاني .. ” بذور الفلفل ” كنز في بيتك تعالي أقولك ممكن تعملي بيها ايه !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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