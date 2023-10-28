ابعدوا عن الأسماء دي .. غرامة مالية لمن يطلق هذه الأسماء المحظورة على ” المواليد الجدد ” .. قانون الخدمة المدنية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن هناك الكثير من الأمور التي تحرص الدولة على توجيه المواطن لها قبل أن تشرع في تطبيق أي عقوبة خاصة بها كي يكون على دراية بالأمر ، حيث أن الكثير من الأباء اليوم يبذلون جهد كبير في عملية اختيار اسم مناسب للطفل الجديد فتجد أن الأم تبحث بشكل مطول خلال 9 أشهر هي فرتة الحمل عن أفضل الأسماء التي من الممكن أن تختار بينها ليكون اسما لطفلها الجديد وهو الأمر الذي يقترن بالبحث كذلك في قائمة الأسماء المختلفة والجديدة على المسامع كي يكون الاسم مميز ومختلف بين أقرانه لكن هذا الأمر قد يوقع البعض منهم في الخطأ

جدير بالذكر أن الأمر يتعلق بانتقاء بعض الأسماء دون إدراك والتي تخالف الشريعة الإسلامية أو أي من الشرائع السماوية الأخرى دون أن ندري وهو أمر سيتم مقابلته بشئ من الضيق من جانب المجتمع المصري والعربي كما أنه يحظر تداول الأسماء المركبة التي كان البعض يفضلها كنوع من الزهو بشخص ما في الماضي

في ذات السياق فقد اتسعت القائمة لتشمل منع إطلاق ذات الاسم على نفس الطفلين لأب واحد وهو ما لا يجوز القيان به لذا فقد حرصت الدولة على توقيع غرامة مالية تصل إلى 200 جنيه لمن يقبل على ارتكاب تلك المخالفة مع وجود مقترح لزيادة قيمة الغرامة كي تكون رادعة لمن يتجرأ على ذلك .