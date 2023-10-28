” هتكونى بلسم ” .. إزالة الشعر من الجذور في دقائق معدودة أرخص من الليزر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إزالة الشعر واحدة من المشاكل التي تواجه عدد كبير من النساء والتي تطلب البحث عن الوصفات والطرق المختلفة التي تساعد في التخلص من الشعر بدون ألم وبدون تكاليف كبيرة، لذلك نسلط الضوء على تقديم وصفة هامة تقدم نتيجة ممتازة في ازالة الشعر والتي تعد بديلا لليزر وأرخص وأقل تكلفة بشكل كبير.
طرق فعالة للتخلص من الشعر الزائد من الجسم والوجه
هناك الكثير من الطرق التي تساعد في إزالة الشعر ولكنها بشكل مؤقت، ولكن نجد أن وصفة الكركم واحدة من أشهر الوصفات التجميلية التي تساعد على التخلص من الشعر الزائد في الجسم وفي الوجه بدون تكلفة وكذلك من خلال مكونات بسيطة موجودة بالفعل في كل منزل، وتتمثل المكونات الخاصة بالوصفة فيما يلي.
- إحضار ملعقتان كبيرتان من الكركم المطحون.
- إحضار ملعقتان من العسل الأبيض.
- بالإضافة الى تقديم ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير وصفة ازالة الشعر الزائد
ويتم التخلص من الشعر الزائد سواء في الجسم أو في الوجه بسهولة باستخدام المكونات التي تم سردها من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولًا يتم وضع كافة المكونات كلها داخل طبق حراري، ومن ثم يتم تذويب المكونات داخل الميكروويف واتركيه لمدة ثواني قليلة حتى يذوب تمامًا.
- بعد ذلك قومي يتم رفعه ومن ثم تقليبه مرة أخرى إلى أن يصبح عبارة عن عجينة طريّة.
- يتم تركه حتى يبرد قليلًا ثم ابدئي في فردها على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.
- يتم العمل على فرد العجينة جيدًا ثم قومي بتركها على المنطقة لمدة نصف ساعة تقريبًا.
- ثم قومي بفركها واشطفي المنطقة جيدًا ثم قومي بترطيبها.
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