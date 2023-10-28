” ضاع عمرك وانت بترميها”… عملة النصف جنيه القديمة كنز قديم في منزلك… وصل سعرها إلى 50 ألف جنيه في سوق العملات القديمة… حوشها وبيعها دلوقتي !!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يسأل الكثير من المواطنين عن أسعار العملات في مصر، حيث وصل سعر عملة النصف جنيه القديم في الكثير من مناطق بيع العملات القديمة الي 150,000 جنيه مصري تراوح بين 2000 و100 ألف جنيه مصري، وذلك حسب نوع العملة وحالتها، فكلما كانت العملة أكثر ندرة واحتفاظًا بحالتها الأصلية، زاد سعرها عن السعر الاصلي المتواجده عليه في الاسواق، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن اسعار العملات المعدنية الموجودة في الأسواق.

أغلى أنواع عملات النصف جنيه القديمة في مصر

عملة النصف جنيه التي صدرت في عهد الملك فاروق، والتي تظهر عليها صورة أبو الهول في المنتصف.

عملة النصف جنيه التي صدرت في عهد الملك فاروق، والتي تظهر عليها صورة أبو الهول على اليسار.

عملة النصف جنيه التي صدرت في عهد الملك فؤاد، والتي تظهر عليها صورة التاج الملكي.

أما العملات التي صدرت في عهد الجمهورية، فأسعارها أقل من ذلك، ولكنها قد تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض الحالات.

بعض الأمثلة على أسعار عملات النصف جنيه القديمة:

وهناك عدة نسخ من عملة النصف جنيه القديمة غالية الثمن، وهي كما يلي: