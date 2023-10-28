“ازاي مكناش نعرفها”.. ضعي الملح في الثلاجه بهذه الطريقة وستندهشي من النتيجة.. الفني اللي قالي عليها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحب الكثير من السيدات أن يكون بيتها نظيف وجميل ،ولكن تعاني الكثير من السيدات من المهام المنزلية لأنها شاقة ويبذلن جهد كثير فيها ومن ضمن هذه المهام تنظيف الثلاجة لانها توضع فيها مأكولات وحلوى لم تجد بقاياها مأوى إلا أرفف الثلاجة، التى تكون فى هذا الوقت ممتلئة ومعبئة بروائح بقايا الطعام ، لذلك يبحثون عن حيل لتنظيفها والتخلص من الروائح الكريهة،لذلك سوف نستعرض لكم حيل سوف تخصلك من جميع المشاكل.

حيل جهنمية لتنظيف الثلاجة والتخلص من الروائح الكريهة الموجودة بها

الملح

علي الرغم أن كثير من الأشخاص يعتبرون الملح عديم الرائحة، إلا أن لديه قدرة على امتصاص الروائح الكريهة، ويمكن وضع كمية من الملح فى كوب من ماء ورشها على أرفف الثلاجة ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة.

من المعروف أن الخل يدخل فى كثير من أدوات التنظيف لقوته على تفتيت الدهون وإذابتها والقضاء على الأوساخ، ولتنظيف الثلاجة يمكنك إضافة كوب من الخل إلى نصف كوب من الماء ومسح أرفف الثلاجة بها، ثم مسحها بالماء البارد.

الفحم

يمكنك إستخدام الفحم أيضا عن طريق غسل ثلاجتك جيداً، واحضرى قطعة كبيرة من الفحم، وقسميها إلى اجزاء متوسطة وضعى كل منها فى رف من أرفف الثلاجة، واتركيها فترة فارغة ثم أعيدى تعبئتها وسيساعدك الفحم على الحفاظ على الثلاجة بدون أى روائح.