وصفة سحرية وبمكونات منزلية للتخلص من تواجد ” الفئران ” في بيتك بشكل نهائي .. مش هتلمحي طرف ديل فأر تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبذل الكثير من ربات المنزل جهد غير طبيعي في سبيل العناية بنظافة المنزل بدءلأ بأدق التفاصيل حتى الأمور الكبيرة وذلك رغبة منهن في منح أفراد الأسرة مناخ نظيف وبيئة تتسم بالنظافة والبعد عن الأوساخ لكن هناك ما يؤرق ربات المنزل في هذا الصدد وهو انتشار الحيوانات الصغيرة مثل القوارض ” الفئران ” في ـأرجاء المنزل بشكل يجعل معه الحياة شئ صعبا والحفاظ علة نظافة المنزل من البكتيريا التي تحملها تلك الكائنات التي تعيش في المجارير والمصارف ناقلة معها العدوي وهو الأمر الذي دفع البعض للبحث عن طرق للتخلص منها
جدير بالذكر أن هناك العديد من الطرق التي تكفل لك التخلص منها في لمح البصر لكن الأغلبية تفضل الاعتماد على طريقة يتم استخدام مواد طبيعية بها بعيدا عن المبيدات الكيميائية التي من الممكن أن تتسبب في ضرر كبير للأفراد وأعراض جانبية لا يمكن التخلص منها
– طريقة التخلص من الفئران
- نحضر ملعقة من الفلفل الأسود
- ملعقة من الشطة
- ملعقة من القرنفل بجانب عود من القرفة
- يتم خلط تلك المكونات السابقة مع بعضها بشكل جيد حتى تمام الامتزاج وتكون خليط يشبه البودرة
- يتم نثر تلك البودرة في الأماكن التي تظن أنها تشهد تجمع الفئران بشكل كبير ستلحظ هروب القوارض منها حيث أن الرائحة النفاذة للمكونات التي دخلت ضمن الوصفة لا يمكن تحملها من جانب الفئران
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