«ولا الجن الازرق يعرفها» … الخلطة السحرية لتحضير البطاطس المقلية الجبارة بطعم احسن من الجاهز وبمكونات سهلة وبسيطة… اعرف السر !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس المقلية هي واحدة من أشهر وألذ أصناف الأطعمة المقلية في العالم وهي عبارة عن شرائح أو قطع من البطاطس المقشرة والمقطعة إلى شكل قضبان أو شرائح رقيقة، تُقلى في زيت حار حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة تعتبر البطاطس المقلية وجبة خفيفة شهية ومفضلة لدى الكثيرين، سواء كوجبة خفيفة أو جانب للأطباق الرئيسية. خلطة البطاطس المقلية المكونات: بطاطس مقشرة ومقطعة إلى شرائح أو قطع حسب الرغبة.

دقيق.

مسحوق الخبز (البيكنج بودر).

ملح وفلفل حسب الذوق.

بهارات مشكلة.

زيت للقلي. طريقة التحضير سخن الزيت: قم بسخن كمية كافية من الزيت في مقلاة عميقة على حرارة متوسطة إلى حرارة عالية يمكنك استخدام زيت نباتي أو زيت ذرة أو زيت آخر من اختيارك. إعداد البطاطس: امزج البطاطس المقشرة والمقطعة في وعاء كبير مع الملح والفلفل حسب الذوق. تجفيف البطاطس: اغسل البطاطس جيدًا للتخلص من الزيادات المائية، ثم قم بتجفيفها برفق باستخدام منشفة نظيفة. طي البطاطس في الدقيق: قم بوضع البطاطس في وعاء آخر وقم بتغطيتها بالدقيق والبهارت بشكل متساوٍ تأكد من أن كل شريحة من البطاطس مغطاة بالدقيق بشكل جيد. البيكنج بودر: قم برش مسحوق الخبز (البيكنج بودر) على البطاطس المغلفة بالدقيق سيساعد ذلك في إضفاء المزيد من القرمشة على القشرة. القلي: ضع البطاطس المغلفة بالدقيق والبيكنج بودر في الزيت المسخن برفق قد يلزمك تقسيم البطاطس إلى دفعات صغيرة إذا كانت الكمية كبيرة. القلي حتى الاحمرار: قلي البطاطس حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، وهذا قد يستغرق حوالي 3-5 دقائق تقريباً تحرّك البطاطس بين الحين والآخر لضمان تحميص متساوي. استخراج الزائد من الزيت: انقل البطاطس المقلية إلى ورق مناديل لامتصاص الزيت الزائد. تقديمها: قدم البطاطس المقلية الساخنة مع صلصة الكاتشب أو الصلصة المفضلة لديك.

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