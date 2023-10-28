هتلاقية في الأماكن دي.. هذه العلامات تنبئ بوجود ثعبان في المنزل .. أنتبه فورًا قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما تشعر بوجود ثعبان في منزلك، يبدأ قلبك في الخفقان من الخوف والرعب. فلا أحد يتمنى أن يجد ثعبانًا في منزله، فهذا الأمر مرعب للغاية. خاصة إذا كنت تكتشف وجوده فجأة ودون سابق إنذار. يزيد الأمر رعبًا حين يفرز الثعبان مادة سامة قد تؤذي الأشخاص. لذلك، نسمع صوت ناقوس الخطر يدق عندما نجد ثعابين في منزلنا.

علامات وجود الثعابين في المنزل

هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى وجود ثعابين في منزلك. ومن المعروف أن الثعابين تفضل التواجد في بعض المناطق المحددة. سنستعرض في هذه المقالة العلامات التي قد تشير إلى وجود الثعابين في المنزل، وفقًا لتقرير سابق منشور على موقع Best Life.

أشار خبير المنازل ومؤسس شركة Casadar لبيع المنازل عبر الإنترنت، لوريس كونستانتين، إلى أن الثعابين قد تكون موجودة في المنزل إذا سمعت ضوضاء غير معتادة تنبعث من الأرضية. إن الثعابين عادةً تفضل الأماكن الباردة والمظلمة، وتبحث عن أماكن آمنة بعيدًا عن الحيوانات المفترسة، كما أن وجود مصدر طعام محتمل يجذبها.

وبالطبع، تحب الثعابين أن تتواجد في الأماكن المظلمة دائمًا، لذا يجب عليك تجنب إظلام المنزل بطريقة مستمرة، حيث تعتبر الثعابين هذا بيئة مثالية لها.