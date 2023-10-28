«محدش هيقولك عليها».. 7 استخدامات سحرية لقشر الموز تجعلك لا تستطيع الاستغناء عنه…كنز في بيتك وانتى متعرفيش !!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بصرف النظر عن فوائدها الصحية العديدة وطعمها اللذيذ واحتوائها على الكالسيوم، تُعتبر الموزات واحدة من الفواكه المفضلة لدى الناس من جميع الأعمار والذين يعرفون العديد من استخداماتها وفوائدها للبشرة والجسم والشعر، ولهذا السبب سنوضح لكم عبر موقعنا كيفية الاستفادة من قشور الموز، فقط استمروا في القراءة.

تشارك الموزات في العديد من المهام المتعلقة بالبشرة والجسم والشعر، حيث تفتح البشرة وتتخلص من التشققات والجلد الميت على القدمين. كما أنها وصفة طبيعية بسيطة مفيدة أيضًا لصحة الشعر وتساعد في حل مشاكل الشعر. إليكم المكونات وطريقة التحضير:

المكونات:

قشر الموز

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

¼ كوب من الحليب

طريقة العمل:

1. حولوا قشر الموز إلى عجينة ناعمة.

2. اخلطوا عصير الليمون مع قشر الموز المهروس في وعاء وقوموا بالتحريك بشكل جيد.

3. أضيفوا الحليب واخلطوه جيدًا، ثم اغسلوا شعركم قبل تجفيفه بمجفف الشعر.

4. ضعوا الخليط ودلكوا فروة الرأس بعدها لمدة لا تقل عن ساعتين.

5. قوموا بلف الشعر بقماش ساخن واتركوه. سترون النتائج بعد أول تطبيق لهذه الوصفة المكونة من قشر الموز وعصير الليمون.

6. اشطفوا شعركم بالماء الدافئ والشامبو لتحصلوا على شعر ناعم ومنعش.

من المثير أن قشور الموز غالباً ما تُرمى بعد تناول الفاكهة، حيث يعلم الكثيرون قليلًا عن الفوائد الكامنة فيها. أظهرت الدراسات الحديثة فوائد عديدة لقشور الموز، بما في ذلك قدرتها على تبييض الأسنان الصفراء دون الحاجة إلى الذهاب إلى أطباء الأسنان المحترفين.