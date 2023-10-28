“خلاص هتنسي حاجه اسمها كوافير”.. بعود من القرنفل اعملي صبغة الحواجب باللون البني أحلى من التاتو !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يهتم تهتم النساء دائما بمظهرهم الجميل واللائق في كل الأوقات وكل المناسبات ويفضلون الظهور بأفضل مظهر لكي يلفتوا انتباه كل المتواجدين او جميع الاشخاص ومعظم النساء يهتمون بنضاره وجههم وخصوصا حواجبهم التي تعد من اجمل الأشياء الموجوده في النساء، ويبحثون أيضا عن الكثير من الوصفات التي تعطي الحواجب منظرا لائقا بهم، وفي هذا المقال سنقول لكم عن أفضل الوصفا التي سوف تعطيكي النتيجه التي تودي الحصول عليها لحواجبك.

طريقة صبغ الحواجب

لكي تتكمني من الحصول علي نتائج مذهله لصبغ الحواجب بدلا من الذهاب الي الكوافير وصرف المبالغ الماليه الكبيره تابعي هذه الأسطر بعنايه لكي تعرفي كيفية صبغ الحواجب في المنزل:

• أولا قومي بتحضير بعض العيدان من القرنفل.

• ثم قومي بطحن القرنفل بشكل جيد حتي يصبح مثل البودره.

• بعدها اضيفي للقرنفل ملعقه كبيره من زيت الزيتون الخام.

• وبعدها اضيفي أيضا لهم ملعقة كبيره من زيت الخروع الخام أيضا.

• ثم قومي بجلب إناء كبير وضيفي كل المكونات مع بعضها.

• وفي الأخير جهزي فرشه خاصة للحواجب.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل لصبغ الحواجب

قومي بإضافة جميع هذه المكونات التي ذكرناها وقومي بتقليبهم جيدا وبعدها قومي بوضع الوصفه على حواجبك وعلى رموشك أيضا واتركيها لمده تلت ساعه على وجهك وبعدها قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر وستجدين نتيجه رائعه ومذهلة على حواجبك.