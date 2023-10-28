كنز في بيتك أغلى من الذهب .. إياك أن ترمى زيت القلي المستعمل بعد اليوم له فوائد واستخدامات عديدة لا تخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عادة ما يقوم الاشخاص بالتخلص من زيت القلي المستعمل، وذلك بسبب الجهل بالفوائد والمزايا الهامة التي يقدمها الزيت بعد ان يتم الانتهاء من القلي باستخدامه، حيث يتضمن الكثير من الفوائد الهامة والاستخدامات التي تقدم مزايا هامة الاشخاص.

فوائد هامة لزيت القلي المستعمل

يتضمن زيت القلي المستعمل الكثير من الفوائد والمزايا الهامة، وقد جاءت أهم الفوائد التي يتضمنها على النحو التالي.

يستخدم زيت القلي المستعمل في إزالة بقايا الزيوت من على اليدين، حيث نجد أنه كثير من العاملين في مهنة دهن الحوائط يعانون من التصاق ألوان الطلاء على اليدين بعد انتهاء عملية التلوين، ويبحثون عن طرق تساهم في إزالة هذه الألوان، ويمكن استخدام زيت القلي المستعمل في وضعه على اليدين وفركها حتى يتم التخلص من هذه الزيوت.

كما يساعد بشكل كبير في التخلص من الصدأ، فنجد أنه في الكثير من الاحيان تتعرض الأقفال والأبواب إلى الصدأ نتيجة التعرض إلى الماء والهواء لفترة طويلة، ويمكن استخدام زيت القلي في حل هذه المشكلة، حيث يتم وضع زيت القلي داخل الأقفال وفى جوانب الابواب للتخلص من الصدأ وإعادة فتح وقفل الأبواب بسهولة، فهو ملين سريع وقوي ويعيد للأقفال حيويتها.

كيفية عمل صابون غسيل الأطباق من الزيت المستعمل

كما يمكن ان يتم استخدام الزيت المستعمل في صناعة صابون غسيل الأطباق، على ان يتم ذلك من خلال استخدام بقايا زيت القلي المستعمل، حيث يتم تحضير كمية من الزيت حسب الرغبة مثلاً لترين مع كوبين من الماء ونصف كيلو من الصودا الكاوية التي تقلب في الماء، وبعدها يتم وضع الزيت في وعاء مناسب ويتم إضافة الصودا الكاوية والماء إليه وكوب من عصير الليمون ونصف كيلو من الدقيق الأبيض، ويتم تقليب جميع المكونات في الوعاء وتصب في وعاء مناسب.