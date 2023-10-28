«إزاي عايشين ومنعرفش».. مكون جهنمي قومي بإضافته لمياه سلق البطاطس وستنبهري من النتيجة .. ضاع عمرك وانتي متعرفيش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس تعتبر مصدرًا طبيعيًا للألياف وتحتوي على العناصر الغذائية الضرورية مثل البروتينات والمعادن والفيتامينات يمكن تناولها بعدة طرق مختلفة إذا كنت ترغب في تحضير وجبة خفيفة، يمكنك قليها بالزيت، أما إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا أو تعاني من مشكلات صحية، فإن البطاطس المسلوقة تعتبر الخيار المثالي فيما يلي طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل.

تحضير البطاطس

سلق البطاطس من أسهل الطرق لتحضيرها ولا تحتاج إلى وقت طويل للاستمتاع بألذ وجبة بطاطس، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

مكونات تحضير البطاطس:

كيلو من ثمار البطاطس.

بعض حبات من فصوص الثوم.

ملعقة كمون.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

كزبرة خضراء مفرومة.

مكعبان من الزبدة.

ملعقة من الزيت.

طريقة تحضير البطاطس:

ابدأي بغسل البطاطس جيدًا. ضعي البطاطس في وعاء واملئيه بالماء، ثم ضعيه على النار واتركيه لمدة تقريبية لا تقل عن ثلث ساعة حتى تصبح البطاطس طرية. بعد الانتهاء من السلق، قشري البطاطس واتركيها جانبًا. في صينية، ضعي مكعبي الزبدة وملعقة من الزيت، ثم قومي بفرم فصوص الثوم وضعيها في الصينية. أضيفي الكزبرة الخضراء وقلبي المكونات جيدًا. ضعي البطاطس المقشرة في الصينية وأضيفي الملح والتوابل حسب الذوق. قومي بتهريس البطاطس المسلوقة وقلبيها مع المكونات الأخرى. بعد الانتهاء من التهريس والتقليب، ستكون البطاطس جاهزة لتقديمها.

تمتعي بوجبتك اللذيذة!

فوائد البطاطس المعتددة

البطاطس هي مصدر مهم للعديد من الفوائد الصحية بسبب مكوناتها الغذائية المتنوعة إليك بعض فوائد البطاطس: