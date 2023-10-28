” سم قاتل ” .. احذر من استخدام أنواع هذه الزيوت في الطعام .. خلي بالك وحافظي على صحة ولادك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ظهرت خلال الفترة الاخيرة ظهور بعض أنواع الزيوت التي لجأ اليها الكثير من الاشخاص بالتزامن مع ارتفاع أسعار الزيوت المختلفة في الأسواق، وهي بعض الأنواع التي قد تم اكتشاف خطورتها الكبيرة على صحة الإنسان مثل تسببها في الإصابة بمرض السرطان في بعض الحالات، والذي يعد من الزيوت المهدرجة التي توثر بشكلٍ كبير على القلب والشرايين.

احذر من استخدام أنواع هذه الزيوت

وقد بدأت الكثير من الأشخاص في تداول أخبار تضمن قيام الكثير من الأشخاص بالحصول على الزيوت المستعملة لكي يتم العمل على اعادة استعمالها مرة أخرى، وذلك سواء في عمل الصابون المنزلي أو غيرها من الاغراض، وقد تم اثبات أن كل هذه الاخبار مجرد اشاعة ولا صحة لما يتم تداوله بشأن إعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة مرة اخرى، وفي بعض المصادر قد أشارت إلى صحة ذلك، لذلك من الأفضل أن يتم الابتعاد عن استخدام الزيتون السوداء لما تتضمنه من خطورة على صحة الإنسان.

افضل انواع زيوت الطهي

وهناك بعض أنواع زيوت الطهي المستحب استخدامها في الطهي، ومن اهمها ما يلي.