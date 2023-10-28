دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قولوا وداعًا لآلام القولون إلى الأبد.. مشروب بسيط ينهي معاناتك خلال أيام (طريقة التحضير والإستعمال),

يعتني الأشخاص بمظهرهم واجسادهم من الخارج، ولكن هل سبق لك وخطر في ذهنك كيف تعتني بأجهزة جسدك من الداخل مثل القولون؟!

يعد القولون عضو مفيد في الجسد، إذ يمتص ما بقي من الماء والطعام، كما يمتص العناصر مثل الصوديوم والبيكربونات والبوتاسيوم وغيرهم.

ومن هنا يستعرض «المصري لايت» طريقة تنظيف القولون؟، وفقاً لأخصائي السمنة والنحافة ونحت القوام.

أوضح الدكتور محمود العفيفي، أخصائي السمنة والنحافة ونحت القوام، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» خلال مقطع فيديو مشروب سحري لتنظيف القولون.

أوصي أخصائي السمنة والنحافة ونحت القوام، بشرب لتر من الماء الدافئ يومياً قبل الإفطار بساعة، وشرب لتر من الماء الدافئ قبل النوم.

فشرب الماء الدافئ يقوم بتنظيف القولون، وعلاوةً على ذلك فهو مشروب فعال جداً لإنقاص الوزن بسهولة، كما أنه يزيد من مناعة الجسم، بالإضافة إلى أنه يحسن من حركة الأمعاء.

وأضاف الدكتور محمود العفيفي خلال مقطع الفيديو أن مع تشوه الجسد بالسمنة والدهون فإن النفسية أيضاً تصاب بالتشوه.

كما وجه أخصائي السمنة والنحافة نصيحة للذين يعانون من السمنة بضرورة اتخاذ القرار وتحلى العزيمة والعودة إلى الاهتمام بأنفسهم والبدء في خطة لخسارة الوزن، وأوصي بضرورة الاهتمام بالجانب النفسي.

طريقة سريان الطعام داخل القولون

يلعب القولون دورًا مهمًا للغاية في كيفية استخدام أجسامنا للطعام الذي نتناوله.

إليك كيفية انتقال الطعام عبر الجسم.

يبدأ الطعام في الفم حيث تمضغه الأسنان إلى قطع أصغر. بمجرد ابتلاع الطعام ينتقل إلى المريء الذي يتصل بالمعدة.

في المعدة يتحلل الطعام إلى سائل وينتقل إلى الأمعاء الدقيقة (الأمعاء).

في الأمعاء الدقيقة، يستمر تكسير الطعام بمساعدة البنكرياس والكبد والمرارة، هنا يتم امتصاص جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة في الطعام.

ما تبقى، وهو سائل في الغالب ، ينتقل إلى القولون. يتم امتصاص الماء في القولون، تقوم البكتيريا الموجودة في القولون بتفكيك المادة المتبقية. ثم يقوم القولون بنقل المادة المتبقية إلى المستقيم.

المستقيم مثل حامل تخزين لهذه النفايات. تقوم عضلات المستقيم بنقل الفضلات ، التي تسمى البراز ، إلى خارج الجسم عبر فتحة الشرج.