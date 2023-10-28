” مش هتحتاج تروح للدكتور تاني ” .. طريقة عبقرية لإخراج الشمع وتنظيف الأذن بكل سهولة وبدون ألم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة إخراج الشمع والاوساخ من الأذن واحدة من المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، ويتم البحث بشكل كبير عن طريقة سهلة يتم من خلالها إخراج الشمع من الأذن بدون ألم، وذلك بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب والتخلص منها.
طريقة إخراج الشمع من الأذن
يمكن أن يتم تنظيف الأذن من الخارج بسهولة وذلك من خلال استخدام الماء الفاتر بكل سهولة، حيث يمكن إستخدامها لأكثر من مرة يوميا، ليتم اتباع هذه الطريقة للتخلص من، حيث يمكن تحضير محلول والذي يتمثل في خليط من الماء الدافئ والملح فقط ، وهما المكونات اللذان يعملان بشكل كبير على تنظيف وإزالة الشمع المتراكم بالأذن بشكل نهائي.
خطوات تنظيف الأذن بسهولة
ويتم تنظيف الأذن بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم العمل على إحضار كوب من الماء الدافئ وملعقة من الملح.
- ثم يتم تقليب الملح داخل الماء جيداً حتى الذوبان.
- بعد ذلك يتم إحضار قطعة مناسبة من القطن، ومن ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم يتم العمل على لف أحدها علي عود خشبي أو خلة أسنان ثم غمسها داخل خليط الماء الدافئ والملح.
- يتم ادخال هذه القطعة إلي الأذن ومن ثم تركها كذلك لمدة 7 دقائق حتى يذيب الملح طبقة الشمع المتراكمة بشكل نهائي.
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