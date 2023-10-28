” مش هتحتاج تروح للدكتور تاني ” .. طريقة عبقرية لإخراج الشمع وتنظيف الأذن بكل سهولة وبدون ألم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة إخراج الشمع والاوساخ من الأذن واحدة من المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، ويتم البحث بشكل كبير عن طريقة سهلة يتم من خلالها إخراج الشمع من الأذن بدون ألم، وذلك بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب والتخلص منها.

طريقة إخراج الشمع من الأذن

يمكن أن يتم تنظيف الأذن من الخارج بسهولة وذلك من خلال استخدام الماء الفاتر بكل سهولة، حيث يمكن إستخدامها لأكثر من مرة يوميا، ليتم اتباع هذه الطريقة للتخلص من، حيث يمكن تحضير محلول والذي يتمثل في خليط من الماء الدافئ والملح فقط ، وهما المكونات اللذان يعملان بشكل كبير على تنظيف وإزالة الشمع المتراكم بالأذن بشكل نهائي.

خطوات تنظيف الأذن بسهولة

ويتم تنظيف الأذن بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: