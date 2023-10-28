” معلومة ولا الجن الازرق يعرفها” .. سر خطير لوجود النمل والصراصير وحشرة البق في المنزل .. الإجابة ستصدمك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عادة ما يعاني الكثير من الاشخاص بشكل مستمر وبشكل خاص في فصل الصيف من كل عام من وجود العديد من الحشرات المختلفة، مثل ظهور الصراصير والبق والنمل وغيرها من الحشرات التي تسبب انزعاج كبير في المنزل، ويتم اللجوء إلى استخدام عدد كبير من المواد الكيميائية التي تساعد في التخلص منها ولكن بدون جدوى.

سبب تواجد النمل والبق والحشرات في المنزل

ونجد أن السبب الرئيسي من تواجد النمل والبق والصراصير وغيرها من الحشرات في المنزل، هو ايجاد هذه الحشرات بكافة متطلبات الحياة، وهو ما يجعلها ترفض مغادرة المنزل وتعمل على التواجد داخل المنزل لكي يتم بناء منزل خاص بها والبقاء به، حيث انها تجد مصدر هام للغذاء أو البيئة التي تناسبها بشكل كبير للبقاء داخل المنزل، كما نجد أن السبب في بعض الحالات من تواجد الحشرات في المنزل هو تواجد بقايا من النباتات داخل المنزل والتي لم يتم التخلص منها، لتكون مصدر تجمع تلك الحشرات لوقت طويل.

كيفية التخلص من النمل والحشرات في المنزل

وهناك اكثر من طريقة طبيعية يمكن ان يتم اللجوء اليها لكي يتم التخلص من النمل والحشرات بشكل عام، ومن ابرز هذه الطرق الطبيعية هي استخدام الزيوت العطرية، التي تعمل على طرد كافة انواع الحشرات على الفور، كما يمكن ان يتم استخدام أنواع البودرة المختلفة التي تتخلص من الحشرات من الاستخدام الاول بدون مشاكل يتعرض لها صاحب المنزل.