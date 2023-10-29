«كارثة سم قاتل»…اوعي تاكلها حتي لو هتموت من الجوع !! …وزارة الصحة تحذر بشدة من شراء هذا النوع من الطماطم السامة المنتشرة في الأسواق !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الطماطم لا يمكن الاستغناء عنها في المنازل، حيث تضيف نكهة رائعة للحميات المتنوعة وتوفر العناصر الغذائية الأساسية، ومع ذلك حذرت وزارة الصحة من حالات معينة حيث لا يجب استهلاك الطماطم أو شراؤها، وشددوا على أهمية استخدام بذور مُصرّح بها، وحذروا من البذور المزيفة المستوردة من الدول العربية. الطماطم الغير ناضجة، بغض النظر عن لونها، يمكن أن تكون ضارة بسبب وجود مادة السولانين، مما يسبب مشاكل صحية متنوعة. تحث الوزارة على الحذر في اختيار الطماطم والبذور، مشيرة إلى المخاطر المرتبطة بالمنتجات من مصادر غير موثوقة.

التماس إلى وزارة الزراعة بخصوص هذا النوع من الطماطم، أصدرت وزارة الصحة تحذيراً هاماً جداً بخصوص شراء أحد أنواع البذور المزيفة، والتي يكون أساسها بعض مستوردي هذا النوع. شددت وزارة الصحة على أهمية شراء البذور المصرح باستخدامها من قبل السلطات الزراعية المختصة والتي تحمل موافقة الهيئات المعتمدة. وتحديداً، النوع 025 من البذور الذي يُمنع استخدامه، والذي قامت شركة مستوردة من الدول العربية بتزويره، ويسبب هذا النوع العديد من الأمراض للمستهلك. من بين التحذيرات، تم التركيز على ضرورة المراقبة ومتابعة سلطة البستنة لمنع زراعة هذا النوع من البذور الضارة لصحة الإنسان.

بالنسبة للأضرار التي تسببها بذور الطماطم، يعتمد الكثيرون على اللون لتحديد ما إذا كانت الطماطم لها مذاق رائع أم لا، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، لأن هناك استنتاجات أخرى غير الطعم، وهي ما إذا كانت الطماطم قد وصلت إلى مرحلة النضج أم لا. لذلك، حذرت وزارة الصحة من تناول الطماطم الخضراء أو شرائها.