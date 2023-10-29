ارتاحي طول الصيف مش هتصدقى النتيجه فكرة لا يعرفها الكثير نفذيها ومش هتندمي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نبحث طول الوقت خلال فصل الصيف عن طرق لتبريد الغرفة دون الحاجة إلى تشغيل التكييفات والاجهزة المكلفة في استهلاك الكهرباء، فسوف ندلكم اليوم على طرق بسيطه لتبريد المنزل دون ان تحتاج الى مصاريف وأموال في استهلاك الكهرباء ومن ضمن هذه الطرق هي تعليق المشابك خلف المروحه ،اليكم الطريقه بالتفصيل تابع عزيزي القارئ للنهاية

علقي المشابك خلف المروحة بهذه الطريقة

تفيد هذه الطريقة وهي تعليق المشابك فى المروحة بالكثير من الفوائد مثل.

يجعل تيار الهواء بعيدا عن الأشخاص في المنزل ويقوم بتوجيهها بعيدا عنهم مما يمنع الهواء المباشرفيحافظ على البشرة والعيون من الجفاف.

يعمل كحاجز لتوجيه تدفق الهواء تجاه الأسفل بعيدا عن أفراد الغرفه مما يكون ذلك أكثر راحة كما أنه يقلل من التأثير الضار للهواء الساخن على العيون والجلد.

يخلصنا من الشوائب والغبار والأوساخ من الهواء مما يجعله نقي ويقلل من تلوث الهواء.

يساعد على تبريد المنزل بكفاءة أكثر مما يساعد ذلك على توفير الطاقة والكهرباء لعدم استعمال أجهزة التكييف .

تركيب المشابك خلف المروحة يأتي بالعديد من الفوائد المفيدة:

يمكنك شراء هذه المشابك من أي متجر خاص بتجهيزات منزليه وتثبيتها خلف المروحه بشكل سهل وبسيط ومن ثم يتم تثبيتها بشكل محكم وفقا لتعليمات الشراء الخاصة بالمكان أو المحل قد تتطلب منك بعض التعديلات لضمان تناسبها ما انواع المراوح التي تستخدميها في المنزل فعليك بتجربة هذه الفكرة بنفسك وسوف تلاحظين النتائج الرائعه وانتعاش منزلك دون تدفع فواتير عالية من الأجهزة الكهربائية الأخرى.