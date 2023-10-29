دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقضي على الشيب والصلع ومشاكل الشعر .. فوائد أغلى من الذهب عند استخدام ‘‘الحلبة’’,

تعد الحلبة أحد الأعشاب الشهيرة التي اعتاد الإنسان على استخدامها منذ القدم، وتعرف برائحتها القوية، وتوجد بعدة أشكال، إما على شكل بذور أو على شكل أوراق طازجة.

وتستخدم في تحضير أصناف عديدة من الحلويات والأطعمة، بالإضافة إلى أنها أصبحت في الآونة الأخيرة أحد أكثر الأعشاب استخداماً في الوصفات سواء العلاجية أو التجميلية؛ وذلك كونها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية.

يعالج مشاكل الشعر المختلفة، والتي تتمثل في: التقصف، والجفاف، والهيشان، والتساقط، ويستخدم من خلال مزج كوب من مغليها مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، ووضع المزيج على الشعر مع مراعاة تدليك فروة الرأس بحركات دائرية، وتركه لمدة ساعة، ثم شطف الشعر بالماء الدافئ، وتكرار هذه العملية مرتين أسبوعيا.

– يعالج قشرة الرأس، ويمكن استخدامه من خلال مزج كوب من مغليه بعد تصفيته من البذور مع نصف كوب من اللبن، وتطبيق المزيج على الشعر وصولا إلى فروة الرأس والجذور، وتركه لمدة نصف ساعة، ثم شطفه بالشامبو والماء الفاتر، وتكرار هذه العملية مرتين أسبوعياً.

– يطيل الشعر، ويزيد كثافته، ويمنحه لونا غامقا، ويستخدم من خلال تطبيقه على الشعر، وتركه مدة ساعة، ثم شطفه بالشامبو والماء الدافئ.

– يرطب الشعر، ويعالج جفافه، وذلك من خلال تطبيقه على فروة الرأس، وتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها غسله بالماء، وتكرار هذه العملية ثلاث مرات أسبوعيا.