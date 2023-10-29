شعرك هيبقى ناعم زي الصينيين..مش معقول الكتان مكون سحري رهيب لتنعيم الشعر الخشن بشكل مدهش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنعيم الشعر من أكثر الأشياء التي ترغب النساء في تحقيقها، حيث الشعر الخشن من الأمور المزعجة تماما والذي تسبب حالة نفسية سيئة للنساء فنقدم اليكم بذور الكتان والنشا التي تساعد بشكل كبير على تنعيم الشعر وتغذيته في وقت قياسي كما انها تقضي على القشره نهائيا ولمعرفه تحضير هذه الوصفة الرهيبة تابعوا معنا.

وصفة بذور الكتان والنشا لتنعيم البشره

المكونات تتكون هذه الوصفة الرائعة من عدة مكونات سهله وبسيطه يمكن لاي

‌ملعقة من بذور الكتان.

‌ملعقة كبيرة من النشا.

‌فنجان صغير من زيت الزيتون.

‌كوب من الماء الساخن.

خطوات تحضير الوصفة

نقوم في البداية بوضع بذور الكتان على النار لكي تسخن في المياه الساخنة ونتركها لمدة ثلاث ساعات حتى تجدي الخليط ثقيل امامك.

ثم نقوم بتصفية هذه البذور حتى يكون الخليط جاهز بدون اي بذور.

بعد ذلك نضع النشا على كل هذه المكونات ونقلبه جيدا حتى تمام التجانس.

نضيف زيت الزيتون مع التقليب برفق حتى يصبح القوام كريمي.

طريقة استخدام الوصفة