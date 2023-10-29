دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنعيم الشعر من أكثر الأشياء التي ترغب النساء في تحقيقها، حيث الشعر الخشن من الأمور المزعجة تماما والذي تسبب حالة نفسية سيئة للنساء فنقدم اليكم بذور الكتان والنشا التي تساعد بشكل كبير على تنعيم الشعر وتغذيته في وقت قياسي كما انها تقضي على القشره نهائيا ولمعرفه تحضير هذه الوصفة الرهيبة تابعوا معنا.
وصفة بذور الكتان والنشا لتنعيم البشره
المكونات تتكون هذه الوصفة الرائعة من عدة مكونات سهله وبسيطه يمكن لاي
- ملعقة من بذور الكتان.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- فنجان صغير من زيت الزيتون.
- كوب من الماء الساخن.
خطوات تحضير الوصفة
- نقوم في البداية بوضع بذور الكتان على النار لكي تسخن في المياه الساخنة ونتركها لمدة ثلاث ساعات حتى تجدي الخليط ثقيل امامك.
- ثم نقوم بتصفية هذه البذور حتى يكون الخليط جاهز بدون اي بذور.
- بعد ذلك نضع النشا على كل هذه المكونات ونقلبه جيدا حتى تمام التجانس.
- نضيف زيت الزيتون مع التقليب برفق حتى يصبح القوام كريمي.
طريقة استخدام الوصفة
- في البداية نغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو ونتركه حتى ان ينشف تماما.
- ثم قسمي الشعر الى نصفين ضعي الخليط على الشعر من اوله لاخره مع التركيز على الأطراف وتمشيط الشعر بواسطة مشط خشبي
- سوف تلاحظين نعومة الشعر من اول تمشيطه .
- بعد ذلك نقوم بلف فروة الرأس بكيس بلاستيكي وتركه لمدة 2 ساعة.
- ثم نغسل الشعر بالشامبو مرة ثانية ويتم دهن زيت اللوز وزيت الزيتون واستمتعي باروع نعومه شعر ممكن تتخيليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعرك هيبقى ناعم زي الصينيين..مش معقول الكتان مكون سحري رهيب لتنعيم الشعر الخشن بشكل مدهش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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