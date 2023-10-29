وداعا لطبيب الاسنان طريقه السحرية للحصول على اسنان بيضاء وازاله الجير منها بأقل تكلفة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اصفرار الاسنان من اكثر المشاكل التي تعانى منها الناس بسبب تراكم بقايا الأطعمة التي تترسب عليها وتتكون طبقات جيرية مع الوقت، مما يؤثر ذلك على مظهر الابتسامة عند الضحك، كما أن الإهمال في تنظيف الأسنان كل يوم قد يتسبب في مشاكل صحيه كثيره والتهاب اللثة ايضا، وهذا ما سوف نستعرضه اليوم عن افضل الطرق لتبييض الانسان بسهوله في المنزل دون الذهاب الى طبيب الاسنان ودفع الأموال العديدة وننصح ايضا بتنظيف الأسنان مرتين كل يوم مع استعمال مبيضات الأسنان.

طرق تبييض الاسنان وازاله البقع الصفراء والجيريه

استخدام معجون أسنان سنسوداين مبيض

يساعد على تخفيف الحساسية والحماية منها كما انه يقضي على التسوس ويزيل البقع الجيرية من اسطح الاسنان يحمي اللثة من الالتهاب ويعيد بياض الأسنان بشكل طبيعي.

قلم تبييض الاسنان

يوجد فرشاه داخل هذا القلم المبتكر الذي يعطي كمية ملائمة من جيل التبييض لسهولة الاستخدام اثناء تبييض الاسنان حيث انه يخرج بشكل دفعه من فقاعات الاكسجين النشطه التي تزيل البقع الصعبه في الحال.

شرائح تبييض الاسنان

تفيد تقنيه تبييض الاسنان بالاكسجين النشط على ازاله البقايا والأوساخ المترسبة على الأسنان في وقت قليل.

سيروم تبييض الاسنان

تعمل على ازاله بقع الجير المترسبة على الأسنان بفاعلية عن طريق غمس قطعة من القطن بشكل صحيح عند التأكد أنها ليست رطب جدا .

الاكواب المطاطية

تساعد الاكواب المطاطية على ازاله البقع الصفراء بقوة فهي بمثابة اداة مهمة لتبييض الاسنان.